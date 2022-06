Napoli – Grattacapi sui rinnovi: un giocatore rifiuta l’offerta e può partire a zero, tifosi preoccupati

In casa Napoli non si riesce a trovare l’accordo sul rinnovo dei contratti con alcuni giocatori. Un top player rifiuta l’accordo e può partire a zero, tifosi preoccupati.

Il Napoli di Spalletti dopo una stagione passata a lottare con le squadre milanesi per lo Scudetto, corsa interrotta bruscamente con la brutta sconfitta di Empoli, si prepara a formare la squadra per il prossimo anno che vedrà gli azzurri tornare a giocare nel palcoscenico più importante: la Champions League.

Nella finestra estiva di calciomercato gli azzurri hanno intenzione di mettere in atto ad una vera e propria rivoluzione in attacco. Con gli addii di giocatori illustri, la società si sta muovendo in anticipo per la prossima stagione.

I partenopei a giungo hanno dovuto dire addio a Lorenzo Insigne che durante la sessione invernale del calciomercato ha accettato l’offerta di trasferimento del club canadese Toronto FC, per lui un contratto di 4 anni a 11.5 milioni più 4.5 di bonus a stagione

Oltre al capitano il Napoli rischia di perdere un altro giocatore importante, Dries Mertens. Spalletti quest’anno lo ha utilizzato in 18 occasioni e le prestazione di “Ciro” sono state condite con 7 gol e 1 assist.

Il belga, recentemente tramite i suoi legali, ha fatto sapere alla società che vorrebbe rimanere per altri due anni con un ingaggio intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, più una serie di bonus e di premi in caso di raggiungimento di determinati traguardi Il presidente De Laurentis aveva offerto 1,5 milioni di euro all’anno al giocatore che però ha rispedito al mittente l’offerta. Nei prossimi giorni è previsto il summit decisivo dove le parti prenderanno una decisione definitiva.

Giocatore ai titoli di coda, dove sarà il suo futuro?

Nelle ultime ore un altro giocatore sembrerebbe intenzionato a non rinnovare il proprio contrato con la società campana. Arrivato 4 anni fa dal Betis Siviglia, il giocatore è risultato subito fondamentale per il gioco di Ancelotti e degli allenatori successivi (Gattuso e Spalletti). Dopo 4 anni Fabian Ruiz sarebbe deciso a provare una nuova esperienza.

De Laurentis ha proposto al calciatore un prolungamento del proprio contratto fino al 2024 inserendo una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, offerta che però è stata rimandata al mittente. A un anno dalla scadenza del contratto col rischio di andar via a parametro zero e la possibilità di firmare con chiunque a gennaio 2023.

Ruiz non ha nascosto il desiderio di tornare a giocare in Liga e i top club, come Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid, sono alla finestra per capire che sviluppi prenderà la situazione in casa Napoli. L’idea condivisa, per ora, è quella di aspettare la sessione invernale di calciomercato per dare via al trasferimento nell’estate 2023 così da prelevare il giocatore a parametro zero.