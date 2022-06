Rodrygo svela un clamoroso retroscena della finale di Champions: “Abbiamo preso in giro Salah”

Rodrygo ha rivelato un retroscena della finale di Champions che ha del clamoroso: lui e compagni avrebbero infatti preso in giro Salah al fischio finale della finale di Parigi.

In un’intervista radiofonica l’attaccante del Real Madrid Rodrygo ha svelato un incredibile fatto accaduto nella finale di Champions: lo spogliatoio madridista si sarebbe infatti preso gioco di Salah. Ecco le parole e i gesti compiuti dai giocatori che hanno lasciato tutti di stucco.

La finale di Champions tra Real Madrid e Liverpool ha lasciato degli strascichi che non verranno dimenticati in fretta: tra tutti la beffa subita da Salah, che, nonostante la grande voglia di riscatto, si è dovuto arrendere per la seconda volta consecutiva in finale di Champions contro i Blancos. L’attaccante stesso aveva acceso la sfida con delle dichiarazioni infuocate nei giorni precedenti. Esse non sono rimaste indifferenti ai giocatori del Real, che al momento della vittoria hanno replicato così.

Real Madrid-Liverpool: l’accesa sfida della finale di Champions

La finale di Champions tra Real e Liverpool può essere considerata un classico del calcio europeo dopo essersi disputata per la seconda volta in cinque anni. Una sfida portata a casa ambe volte dai Blancos, con non poche polemiche.

Polemiche in parte accese alla vigilia dalle dichiarazioni di Salah, che alla vigilia si era detto convinto di potersi riprendere la rivincita dopo la sconfitta nella finale del 2018, resa ancora più amara dalla sua uscita dal campo per l’infortunio rimediato da uno scontro con Sergio Ramos. Una polemica che non è andata giù ai giocatori del Real, che delle sue parole hanno fatto un monito per raggiungere una motivazione ancora più elevata.

Rodrygo svela lo scontro tra Modric e Salah: tifosi increduli

In un’intervista radiofonica Rodrygo ha rivelato un retroscena della finale che ha dell’incredibile. Al fischio finale i giocatori madridisti si sarebbe rivolti a Salah con toni accesi per beffarsi delle sue dichiarazioni della vigilia, in particolare Modric.

Ecco quanto affermato dall’attaccante brasiliano: “Quando qualcuno ti provoca, a volte vuoi vincere anche soltanto per poter prendere in giro quella gente. In allenamento ci dicevamo a vicenda ‘dai Salah, dai Salah’. Nella nostra testa eravamo convinti di dover vincere per poter prendere in giro Salah. Dopo che è finita la gara, siamo passati vicino ai giocatori del Liverpool nel tunnel. Salah era un po’ triste e Modric gli ha detto ‘riprovaci ancora’”.