Liverpool – L’acquisto è praticamente ufficiale: che colpo per i Reds!

Il Liverpool perderà Mané per la prossima stagione ma non si perde d’animo. Ecco chi sostituirà il senegalese.

Al termine dell’ultima finale di UEFA Champions League, che il Liverpool ha perso 1-0 contro il Real Madrid con il gol di Vinicius Junior, l’attaccante senegalese Sadio Mané ha annunciato il suo addio al club inglese.

Dopo sei stagioni, tantissimi gol e altrettanti trofei, il numero 10 del Liverpool, che era arrivato nel 2016 dal Southampton per circa 40 milioni di euro, abbandonerà la Merseyside. Per lui si prevede un futuro in Germania, dove il Bayern Monaco sta facendo di tutto per sostituire il partente Robert Lewandowski, che ha dichiarato di non voler più indossare la maglia dei bavaresi.

I Reds perderanno anche Divock Origi, che sembra vicino ad un accordo con il Milan, ma l’attacco di Klopp non rimarrà di certo scoperto, potendo contare su giocatori del calibro di Momo Salah, anche lui come Mané in scadenza il prossimo giugno e sul piede di partenza al termine della prossima stagione, Roberto Firmino, Diogo Jota e Luis Diaz, forte attaccante colombiano arrivato nel corso di questa stagione dal Porto per 47 milioni di euro ed entrato subito nei meccanismi del gioco dell’allenatore tedesco.

Anche il nuovo acquisto del Liverpool arriva dalla Liga Nos, il campionato portoghese, ed è uno dei giocatori che più hanno stupito durante la stagione appena terminata.

Il nuovo Cavani pronto per i Reds

Centravanti di razza classe 1999 e di nazionalità urugaiana, è stato spesso paragonato ad Edinson Cavani, per la sua capacità tecnica e di vedere la porta, oltre che ovviamente per la nazionalità.

Stiamo parlando di Darwin Nunez, vera e propria rivelazione del Benfica della scorsa stagione. Il ventiduenne si è trasferito in portogallo nel 2020, prelevato dai lusitani per circa 24 milioni di euro dall’Almeria, che a sua volta lo aveva portato per circa la metà in Europa dal Penarol, squadra uruguagia dove l’attaccante è cresciuto.

Nell’ultima stagione ha segnato la bellezza di 34 gol in 41 partite, sei dei quali segnati in Champions League, dove ha colpito proprio il Liverpool sia all’andata che al ritorno dei quarti di finale, segnando anche un gol al Bayern Monaco e una doppietta al Barcellona.

Sono anni che il Liverpool gioca senza una vera e propria prima punta, dato che né Diogo Jota né Luis Diaz e né tantomeno Firmino lo sono, anche se tutti e tre si sono adattati al meglio a ricoprire quel ruolo. Ora però Klopp ha deciso di cambiare e si è fiondato sull’attaccante con un’offerta da 80 milioni più 20 di bonus che il Benfica non ha potuto rifiutare.

Presto sarà ufficiale e dopo Suarez Anfield Road avrà un altro attaccante uruguaiano da idolatrare.