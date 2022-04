Roma Bodo Glimt – Feroce rissa nello spogliatoio: intervenuta la polizia, giocatori sotto shock

By

Un incredibile imprevisto ha macchiato il post partita di Roma – Bodo Glimt: una feroce rissa nello spogliatoio ha richiesto l’intervento della polizia locale, davanti agli sguardi scioccati dei calciatori. Ecco i dettagli dell’episodio che ha sconvolto tutti.

Dopo la sconfitta contro il Bodo Glimt la Roma ha dovuto affrontare un ulteriore problema. Gli animi si sono accesi al termine del match: ecco cos’è successo secondo la testimonianza di un giocatore giallorosso.

Al termine del match dei quarti di Conference League gli animi si sono scaldati: la Roma è stata beffata sul campo dai norvegesi, che hanno vinto all’89’ un match fino a quel momento equilibrato. Durante la partita i giocatori giallorossi avevano già protestato contro l’arbitro per qualche fischio di troppo e per due gol annullati per fuorigioco.

Quel che è successo negli spogliatoio ha del clamoroso: ecco il retroscena.

Bodo/Glimt-Roma 2-1: i giallorossi tenteranno la rimonta all’Olimpico

Il Bodo/Glimt si conferma un ostico rivale per la Roma: le due squadre si erano già affrontate nei gironi di Conference League e i giallorossi avevano perso per 6-1, un risultato clamoroso che aveva creato discrepanze e malumori tra i tifosi. Nella serata di ieri, i norvegesi hanno di nuovo battuto la squadra di Mou per 2-1.

La Roma era scesa in campo con la giusta concentrazione, passando in vantaggio con Pellegrini. Nel secondo tempo, però, il Bodo/Glimt è riuscito a rimontare, complice un vistoso errore di Rui Patricio, beffando i giallorossi con i gol di Wembangomo e Vetlesen (all’89’). Se i giallorossi vogliono passare alle semifinali devono rimontare all’Olimpico con minimo due gol di scarto.

LEGGI ANCHE –> Roma – L’ annuncio di un pesantissimo addio: alla Premier non si può dire di no

Drammatico retroscena nel post-partita, coinvolti due tesserati: nessuno si aspettava una conclusione simile

Ciò che è successo al termine del match tra Bodo/Glimt-Roma ha suscitato non poche polemiche. Secondo quanto riportato dal centrocampista giallorosso Pellegrini, nello spogliatoio sarebbe scoppiata una feroce rissa tra Kjietil Knutsen, l’allenatore del Bodo/Glimt e Nuno Santos, uno dei preparatori dei portieri della Roma.

Secondo le prime ricostruzioni, il tecnico norvegese avrebbe tirato un pugno al volto del preparatore dei portieri giallorosso tra gli sguardi attoniti di tutti. La polizia locale starebbe indagando su quanto accaduto. Le parole di Pellegrini lasciano presagire ad un ritorno di fuoco all’Olimpico: “È un insulto alla Roma e alla Conference League. Al ritorno vogliamo mandarli a casa anche per quello che fanno fuori dal campo“.

LEGGI ANCHE –> In Germania ne sono certi: Atalanta fuori, ecco il retroscena che tutti ignoravano

Diversa, invece, la versione di Knutsen, che afferma di essere stato insultato durante tutto il match da Nuno Santos: “Si è comportato come un pazzo”. Resta tutto da verificare, in quanto è stata ascoltata solamente una fonte dell’accaduto. Bisognerà attendere i prossimi giorni per fare chiarezza sull’episodio.