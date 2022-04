In Germania ne sono certi: Atalanta fuori, ecco il retroscena che tutti ignoravano

Le indiscrezioni trapelate dalla Germania sul prossimo impegno della squadra di Gasperini non lasciano dubbi: l’Atalanta concluderà qui il suo cammino europeo.

Manca sempre meno a uno degli appuntamenti più importanti della storia del club bergamasco: l’andata dei quarti di finale di Europa League contro i tedeschi del Lipsia. In Germania sono già certi del passaggio del turno della squadra allenata da Domenico Tedesco, ecco perché.

Giovedì alle 18:45 l’Atalanta di Gian Piero Gasperini scenderà in campo alla Red Bull Arena per la prima delle due sfide contro il Lipsia. In palio c’è tantissimo della stagione della Dea: il passaggio in semifinale di Europa League, che significherebbe avvicinarsi sempre di più a conquistare un posto nella prossima Champions League.

Viste le difficoltà incontrate in campionato, quella europea sembrerebbe la via più rapida da percorrere ma anche quella più insidiosa considerati gli avversari. L’Atalanta, dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato, si sta preparando al match nel migliore dei modi nonostante le defezioni all’interno della rosa. Sono due le principali novità trapelate nelle ultime ore nell’ambiente bergamasco, una negativa e una positiva.

Quella preoccupante riguarda lo stop di Joakim Maehle nell’allenamento di martedì: l’esterno danese ha svolto un lavoro differenziato per un fastidio al ginocchio sinistro che lo mette in forte dubbio per la sfida contro i tedeschi. D’altro canto Gasperini recupererà al centro della difesa Merih Demiral, dopo il leggero infortunio che lo ha costretto al forfait nella partita contro il Napoli. Rafael Toloi rimane in forte dubbio, mentre è sicuro di essere out Berat Djimsiti. Ancora dalla panchina ma pronto a subentrare invece Duvan Zapata.

Fonti certe riportano una clamorosa indiscrezione: Tedesco già sa tutto

Il Lipsia ha avuto un difficile inizio di stagione con Jesse Marsch in panchina, con la squadra che stazionava a metà classifica in Bundesliga. Con l’arrivo di Domenico Tedesco a inizio dicembre, i tedeschi hanno invece completamente cambiato marcia ottenendo quattordici risultati utili su sedici partite totali in tutte le competizioni. Il Lipsia è risalito in campionato raggiungendo un momentaneo piazzamento Champions, è arrivato ai quarti di Europa League e non perde da più di due mesi. In Germania sono tutti sicuri di passare di passare il turno contro la squadra di Gasperini: ecco perché.

Sul canale ufficiale della Bundesliga sono stati riportati ben cinque motivi per cui il Lispia eliminerà l’Atalanta dalla competizione europea. Il primo riguarda il momento di forma di Cristopher Nkunku, giovanissimo attaccante francese che ha già raggiunto in questa stagione ben 27 gol e 17 assist ed è reduce dall’ennesima super prestazione nell’ultimo turno contro il Borussia Dortmund. Il secondo motivo è collegato alla grande prolificità dell’intera squadra, capace di segnare tanto e con molti giocatori diversi (ben 15 marcatori stagionali).

Un attacco da urlo, ma una difesa rocciosa

Tra i più prolifici ci sono Laimer, Dani Olmo, Forsberg e l’ex Milan Andre Silva. Se l’attacco brilla la difesa non è da meno, visti i pochissimi gol concessi dal Lipsia in questa stagione, che la rendono la seconda miglior retroguardia del campionato tedesco dietro solo al Bayern Monaco. Il quarto riguarda il grande periodo di forma della squadra sottolineato già in precedenza, mentre il quinto è la fiducia riposta nell’allenatore di chiare origini italiane Domenico Tedesco. L’ex allenatore dello Schalke 04 è stato ospite dell’Atalanta per studiare la filosofia del club bergamasco e arricchire il suo bagaglio tecnico prima di accettare la proposta del Lipsia.

Inoltre Tedesco, prima di intraprendere la sua carriera, è stato incoronato come il miglior studente della scuola di coaching tedesca, arrivando davanti a un altro allenatore che sta guidando alla grande il Bayern Monaco: Julian Nagelsmann.