Atalanta – Continua la polemica: parla il giocatore coinvolto, i tifosi si dividono

La sfida fra Atalanta e Napoli è stata caratterizzata da alcune polemiche: le discussioni non si sono ancora placate nonostante l’intervento di un calciatore.

Atalanta-Napoli ha regalato diversi spunti e polemiche. Il match era fondamentale per entrambe le squadre, poiché erano alla ricerca di 3 punti che avrebbero potuto rappresentare un passo verso l’obiettivo stagionale. La vittoria degli azzurri ha permesso alla formazione di Spalletti di accorciare la distanza dalla vetta in virtù del pareggio del Milan con il Bologna. La sconfitta dei bergamaschi, invece, ha rappresentato un’occasione mancata di avvicinarsi alla Juve (i bianconeri hanno perso con l’Inter).

La squadra di Gasperini, ormai, è virtualmente out dalla corsa per raggiungere il quarto posto anche a causa dei buoni risultati della Roma nell’ultimo periodo.

I campani, invece, sognano lo scudetto grazie alle reti di Insigne, Politano ed Elmas e hanno scoperto il giovane Zanoli che, con un’ottima prestazione, si candida ad essere il sostituto di Di Lorenzo per le prossime partite.

Tuttavia, come anticipato, anche le polemiche hanno avuto un ruolo rilevante durante il match.

Quelle frasi che nessuno avrebbe voluto ascoltare: ecco cos’è accaduto

Purtroppo, Atalanta-Napoli non si è limitata a regalare spettacolo in campo. Sugli spalti, infatti, è successo qualcosa di molto spiacevole: alcuni tifosi nerazzurri hanno rivolto degli insulti razzisti a Kalidou Koulibaly.

Non è una novità per il difensore azzurro: celebre l’episodio di Firenze di quest’anno (il tifoso colpevole, in quella circostanza, è stato individuato).

Ovviamente non bisogna generalizzare incolpando tutta la tifoseria atalantina: per questo motivo, la società ha preso le distanze dai colpevoli ricordando come non tutti i tifosi nerazzurri siano così.

Anche uno dei giocatori di Gasperini si è esposto pubblicamente: De Roon, tramite un post sui social, ha voluto dire la propria opinione su quanto accaduto.

“Mi rattrista che ci sia ancora il razzismo nel calcio. Da parte di tutti i VERI tifosi atalantini e delle persone di Bergamo, vorrei chiedere scusa a Koulibaly”: queste le parole di De Roon su Twitter. Il centrocampista olandese usa molto i social per comunicare e spesso lo fa con un tono ironico e divertito, ma questa volta ha voluto mettere da parte ogni tipo di scherzo.

Le sue parole sono una condanna per i colpevoli di questo gesto. La maggior parte dei tifosi ha apprezzato il gesto di De Roon, che ha avuto il coraggio di esporsi pubblicamente chiedendo scusa al difensore senegalese. La parte più calda e aggressiva dei supporter colpevole degli insulti a Koulibaly, invece, non avrà apprezzato le parole del centrocampista.