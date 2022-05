Roma – Clamorosa accusa di Mourinho: arriva la risposta dell’avversario ed è colossale

Dopo lo 0-0 contro il Bologna, l’allenatore della Roma José Mourinho non le ha mandate a dire.

Il pareggio a reti bianche ottenuto dalla Roma di José Mourinho contro il Bologna ha spento definitivamente le speranze di qualificazione alla prossima Champions League dei giallorossi, che a tre partite dal termine del campionato si trovano a 10 punti dalla Juventus quarta.

Nonostante l’assenza di gol è stato un match comunque molto emozionante, con occasioni per entrambe le squadre di sbloccare la partita in ogni momento. Nella prima frazione di gara gli uomini più pericolosi sono stati Arnautovic e Orsolini per il Bologna, fermati entrambi da Rui Patricio, e Carles Perez per la Roma, che col sinistro ha provato due volte a replicare il gol segnato alla Salernitana, infrangendosi in entrambe le occasioni sui guantoni di Skorupski.

Nella ripresa il copione è lo stesso. Ci prova il Bologna con Dominguez da fuori, risponde la Roma col colpo di testa di Kumbulla e la super parata di Skorpuski. Nel finale, dopo il destro strozzato da Abraham, la grande occasione per De Silvestri che impegna il portiere romanista con un colpo di testa, sulla cui ribattuta arriva Arnautovic che in acrobazia mette alto . Allo scadere ci prova anche Pellegrini con un destro che finisce sopra la traversa.

Una Roma che ora può concentrare tutte le forze del suo finale di stagione sulla Conference League, sperando che nella gara di ritorno i giallorossi possano conquistare la prima finale della nuova competizione per club UEFA.

Dopo la partita Mourinho è rimasto ovviamente deluso da un risultato che dà l’ufficialità ad un esito comunque preventivabile, vista la distanza dagli avversari e le poche partite rimanenti da giocare sulla carta.

Le parole dello Special One non lasciano adito ad interpretazioni: “Una partita con poche qualità. Una squadra che voleva vincere e non ha fatto abbastanza contro una che non voleva vincere e ha fatto la sua partita” accusando dunque il Bologna di aver giocato per il pareggio senza cercare di giocare una partita aperta.

Puntuale la risposta del vice di Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo che sostituisce il serbo costretto in ospedale per le cure: “Non mi va di rispondere ad un maestro di calcio come José Mourinho. Preferisco sottolineare la prestazione della squadra che ha fatto una partita tecnicamente seria e importante”. Visioni dunque opposte tra i due tecnici che in campo si sono praticamente annullati.