Sarri al veleno, scatenato su Acerbi e presidente: la situazione è tesa

Non si placano le polemiche dopo la gara tra Spezia e Lazio. Questa volta protagonista è Maurizio Sarri che ha rilasciato dichiarazioni al veleno che coinvolgono anche Acerbi ed il Presidente Lotito.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, si è sfogato ai microfoni di Sky nell’intervista post vittoria per 3-4 contro lo Spezia di Thiago Motta: le sue parole sono al veleno.

La 35a giornata di Serie A porta alla Lazio una vittoria tanto importante quanto rocambolesca.

I biancocelesti allenati da Maurizio Sarri riescono in una vittoria difficile che permette alla Lazio di mantenere l’attuale sesta posizione valida per la qualificazione in Europa League ai danni dell’Atalanta settima.

Una partita che è stata un riassunto della stagione biancoceleste, fatta di continui alti e bassi che però in questo momento basta a raggiungere l’obbiettivo minimo della stagione dela squadra del presidente Lotito.

La Lazio fa e poi distrugge più e più volte all’interno della stessa gara. Svantaggio iniziale con una dormita difensiva clamorosa peggiorata dall’uscita mancata di Strakosha che ha favorito Amian per il gol dello Spezia.

Poi il pareggio di Immobile dal dischetto e ancora un suicidio difensivo, stavolta a firma Patric, e lo Spezia di nuovo avanti dopo solo 2 minuti dal pari. Flashback nel secondo tempo con il pari della Lazio con l’autogol di Provedel ma dopo due minuti padroni di casa di nuovo avanti sempre per le dormite difensive biancocelsti.

Negli ultimi 25 di partita la Lazio riesce finalmente a passare in vantaggio con Milinkovic e il criticatissimo Acerbi per un 3-4 finale davvero incredibile.

3 punti pesantissimi quelli conquistati dalla Lazio che riesce quindi a rimanere in piena zona Europa League con sole 3 giornate alla fine della stagione.

Al termine della gara, nella canonica intervista post partita, Sarri si è però sfogato con parole al veleno dopo le speculazioni mosse in settimana.

LEGGI ANCHE—-> Mino Raiola – Il suo patrimonio è incredibile: ecco chi sono i suoi eredi

Replica durissima dell’allenatore, la risposta è senza mezze misure

Il post partita con il Milan aveva portato nell’ambiente Lazio tantissime polemiche e voci di possibili addii che hanno dato parecchio fastidio al tecnico toscano dei biancocelesti.

Il primo argomento trattato è stato inevitabilmente Acerbi. Il difensore lombardo sta vivendo un finale di stagione da separato in casa con i tifosi che lo hanno ulteriormente estracizzato dopo l’erroraccio contro il Milan seguito da una risata mal vista dai supporter biancocelesti.

Sul suo numero 33 Sarri si è così espresso: “Mi dispiace ci sia questa situazione strana, io lo vedo ogni giorno, ce la mette tutta”. Una stima importante quella che il tecnico ripone in Acerbi abbinata a una voglia di difenderlo e proteggerlo in un periodo così delicato per la sua carriera.

Ancor più innervosito è parso poi sul discorso esonero.

Si è parlato tanto nella settimana tra Milan e Spezia della possibile chiusura del rapporto tra Lazio e Sarri in caso di mancato raggiungimento dell’Europa. Stuzzicato sul tema il tecnico toscano è stato deciso e quasi stizzito: “L’ingresso in Europa? Non è vincolante per il mio futuro, è una cazzata. Mai parlato con Lotito di vincolare il futuro con i risultati di questa stagione”. Come sempre senza giri di parole il tecnico toscano che ha fatto capire chiaramente quali siano le sue intenzioni per il futuro.

LEGGI ANCHE—-> Spezia Lazio – Spunta l’audio tra Pairetto ed il VAR: ecco cosa si sono detti

Un Sarri nervoso dunque, non solo per il finale di stagione ma anche per le troppe speculazioni intorno alla sua squadra che rischiano di distrarre l’ambiente quando più conta.