Sinisa Mihajlovic torna a casa: le prime foto dopo le dimissioni dall’ospedale

Un nuovo percorso importante sembra essersi concluso nel migliore dei modi per Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna ha lasciato da poco l’ospedale e a fare il giro del web troviamo le foto scattate poco dopo le dimissioni.

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere l’attenzione dei media costantemente concentrata su Sinisa Mihajlovic, il tutto a seguito dell’annuncio fatto dall’allenatore del Bologna in merito al suo imminente ricovero in ospedale dopo aver scoperto il ritorno galoppante della malattia.

La notizia in questione ha messo in allarme i tifosi della squadra e i fan dell’allenatore, i quali hanno condiviso una lunga serie di messaggi nelle pagine Instagram ufficiali di Mihajlovic e la sua famiglia, nel tentativo di essere aggiornati in alle sue condizioni di salute.

Sinisa Mihajlovic lascia finalmente l’ospedale

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, le ultime settimane sono state davvero complicate da vivere per Sinisa Mihajlovic che ha dimostrato di essere, ancora una volta, un vero e proprio combattente.

Il ritorno della malattia, dunque, ha reso necessario un tempestivo intervento da parte dei medici che hanno puntato sul ricovero in ospedale e seguire passo per passo l’allenatore del Bologna che, nel frattempo, ha cercato di dare dai costanti aggiornamenti cerca la sua degenza e lo stato di salute. Allo stesso modo, la famiglia dell’allenatore ha sempre condiviso con il popolo del web ogni notizia positiva riguardante Mihajlovic.

Nel corso delle ultime ore, però, a tenere banco nel mondo del web troviamo l’annuncio riguardante il ritorno a casa per Sinisa Mihajlovic dopo settimane di degenza all’ospedale Sant’Orsola di Bologna.

Le prime foto dell’allenatore

Ad ufficializzare la notizia in questione è stato anche il quotidiano Il Corriere della Sera, qui dove è stata pubblicata una foto che ritrae Sinisa Mihajlovic al fianco della moglie Anna Rapaccioni intenti a spingere il passeggino della nipotina, prima figlia della giovanissima Virginia Mihajlovic.

L’allenatore del Bologna, secondo quanto reso noto dal quotidiano sopracitato, è stato dimesso “in buone condizioni generali”, una notizia che fa ben sperare i tifosi della squadra e non solo. Sinisa Mihajlovic potrebbe tornare dai giocatori del Bologna già oggi e riprendere in toto le redini della squadra in vista della prossima partita in calendario.