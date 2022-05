Roma – Iniziativa sorprendente per i tifosi: i giallorossi regalano un premio incredibile

La Roma è in finale di Conference League. La società giallorossa, dopo la vittoria con il Leicester, ha annunciato un premio speciale per alcuni tifosi.

C’è molto entusiasmo in casa Roma: la finale di Conference League ha scatenato l’euforia del tifo giallorosso. La società, intanto, ha annunciato un premio particolare.

La stagione della Roma è sicuramente positiva. La squadra è maturata molto nel corso dell’annata grazie ad un lavoro non indifferente di José Mourinho. L’allenatore portoghese ha riportato entusiasmo e consapevolezza in un ambiente ritenuto da sempre molto difficile.

La partita contro il Leicester potrebbe aver rappresentato il punto più alto per i giallorossi: il gol di Abraham ha regalato la finale di Conference League. Lo Stadio Olimpico, per l’occasione, era incandescente: tutto esaurito con coreografia incredibile, bandiere giallorosse in ogni angolo e cori per 90 minuti senza sosta. Il pubblico ha risposto alla richiesta dello Special One, che prima del match aveva detto di voler 70mila giocatori e non semplici tifosi.

Dopo la partita contro gli inglesi, la società ha comunicato di voler regalare a dei tifosi un premio speciale: l’entusiasmo non si placa.

Tifosi in festa: il premio della Roma stupisce tutti

La finale di Conference League testimonia la crescita avuta dalla Roma nell’arco della stagione. Il doppio confronto con il Leicester nascondeva molte insidie, ma i gol di Pellegrini all’andata e di Abraham al ritorno hanno premiato i giallorossi.

Lo stadio è stato un vero e proprio valore aggiunto, poiché grazie al calore e all’entusiasmo hanno sostenuto la squadra per 90 minuti: i cori, le bandiere e la coreografia hanno rappresentato il 12esimo uomo in campo.

A fine partita, José Mourinho non ha trattenuto le lacrime per l’emozione: sa bene che vincere a Roma con i giallorossi non è affatto semplice, ma sa altrettanto che mancano solo 90 minuti alla fine della Conference League e che un trofeo europeo sarebbe una conclusione ottima per una stagione da incorniciare.

L’avversario in finale sarà il Feyenoord, squadra olandese capace di eliminare il grande favorito Marsiglia: non sarà una partita affatto semplice.

Dopo la partita, la società ha voluto sorprendere i tifosi con un premio molto speciale. La Roma, infatti, ha annunciato che regalerà i biglietti per la finale di Tirana del 25 maggio tramite due modalità.

La prima è un vero e proprio riconoscimento: 166 biglietti andranno a quei tifosi che erano presenti in Norvegia nella giornata più buia della stagione (sconfitta per 6-1 contro il Bodo).

La seconda, invece, è diversa: gli abbonati potranno vincere i ticket per la finale tramite un concorso con estrazione casuale.

Una sorpresa che ha scatenato ulteriormente l’entusiasmo della tifoseria, già carica dopo il raggiungimento di questo traguardo. La Roma vuole vincere la Conference League e sa di poterlo fare grazie al supporto del proprio tifo anche a Tirana come se si giocasse allo Stadio Olimpico.