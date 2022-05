Atalanta – Marino risponde a Mourinho: la sua opinione fa discutere

Il dg Marino ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al recente sfogo di Mourinho sui torti arbitrali: la sua posizione è chiarissima.

L’Atalanta ha mancato l’avvicinamento alle romane non andando oltre il pareggio contro la gagliarda Salernitana di Nicola. Le polemiche del club sui presunti torti arbitrali di questa stagione continuano a fare polemica.

La gara conclusiva del 35esimo e quartultimo turno di Serie A ha messo di fronte Atalanta e Salernitana. La squadra di Gasperini doveva vincere per portarsi a un punto da Roma e Lazio e alimentare le ambizioni europee, quella di Nicola andava in cerca della quarta vittoria di fila per agganciare il Cagliari quartultimo in classifica.

A partire meglio è stata la Dea, che nei primi minuti ha creato due pericoli dalle parti di Sepe con Scalvini e con Freuler, ma in entrambi i casi il portiere ex Parma ha risposto presente. A passare in vantaggio è però la Salernitana: Djuric svetta di testa nell’area di rigore bergamasca facendo la sponda a Ederson che da due passi insacca. Al termine del primo tempo Zapata ha una grossa occasione per pareggiare, ma il suo colpo di testa finisce a lato di poco.

Nella ripresa è la squadra di Nicola ad andare più volte vicino al raddoppio, ma in entrambi i casi è bravissimo Musso a calare la saracinesca. Prima è Coulibaly con di testa a impegnare il portiere argentino, poi è Verdi con un sinistro che sarebbe finito nell’angolino. Quando la partita si stava avviando verso la conclusione, ecco però che Pasalic, con un diagonale potente e preciso, buca Sepe portando il punteggio sull’1-1.

La verità di Marino è incredibile: ecco cosa è accaduto

Un pareggio che è sicuramente più utile agli uomini di Nicola che a quelli di Gasperini, che così facendo rimangono a tre lunghezze dalle romane a sole tre giornate dal termine. Prima della partita, il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino ha però voluto commentare le parole dell’allenatore della Roma, José Mourinho, in merito al gol in offside di Acerbi non ravvisato dagli arbitri che ha permesso alla Lazio di ottenere i tre punti contro lo Spezia.

Mourinho in sintesi aveva esternato come, nonostante l’introduzione di un mezzo innovativo come il Var, ventidue anni fa come oggi è possibile vincere con un gol in fuorigioco. Marino, dicendosi d’accordo con le parole dell’allenatore giallorosso, ha dichiarato: “Ha detto la verità. Si può sindacare su tempi e modi, ma quanto successo toglie certezze ad addetti ai lavori, a giocatori, a pubblico. Comunque va garantita serenità agli arbitri che hanno un difficile compito”. Parole poi condivise da Gasperini nel post-partita, il quale ha ribadito per l’ennesima volta in questa stagione come la Dea sia stata punita eccessivamente dagli arbitri durante il corso della stagione.

Le polemiche non sono destinate a concludersi a breve. Nonostante l’introduzione del Var, ogni settimana le decisioni arbitrali continuano a far discutere.