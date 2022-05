Shevchenko presidente di una squadra italiana: svolta inattesa, ecco la verità

Nelle ultime ore sta rimbalzando con insistenza una voce che lega Shevchenko alla presidenza di un club italiano: ecco la verità che anima i tifosi sui social.

Le voci su Shevchenko come possibile presidente di un club italiano non si placano: ecco cosa sta accadendo.

Non è stata una stagione normale per Shevchenko. L’ex attaccante del Milan ha lasciato la panchina della sua Ucraina dopo un buon Europeo e ha raccolto la sfida Genoa. Con i rossoblù, nonostante le aspettative, non è andata affatto bene: subentrato a Ballardini a novembre, è stato esonerato poco dopo senza aver vinto una partita. Al suo posto è stato chiamato Blessin che, nonostante un buon lavoro, non è ancora riuscito a portare la squadra fuori dalla zona retrocessione quando mancano solamente tre giornate alla fine del campionato.

Inoltre, Sheva ha avuto anche un ruolo attivo nelle attività per la sensibilizzazione sulla guerra in Ucraina: un suo messaggio trasmesso a San Siro prima del derby di Coppa Italia ha commosso tutti i tifosi.

Ora per lui si parla di una nuova avventura con un ruolo inedito: presidente di un club italiano.

Shevchenko in Italia da presidente: social in delirio

Le voci su un possibile ruolo da presidente di un club italiano per Shevchenko sono letteralmente impazzite nel giro di poche ore. L’ex attaccante del Chelsea è stato avvisato in Italia: il suo viaggio lo ha portato a Milano e poi in Abruzzo.

Proprio per questo spostamento insolito, alcuni media hanno ipotizzato uno scenario inedito associandolo al Pescara.

Il club biancoazzurro sarebbe in vendita e Shevchenko è stato associato ad una cordata interessata all’acquisto della squadra. Addirittura, era dato per certo un suo colloquio con il presidente Sebastiani con tanto di presenza allo stadio per i playoff di Serie C.

Inoltre, si è ipotizzato un doppio ruolo da presidente-allenatore. I tifosi del Pescara hanno reagito con fortissimo entusiasmo sui social, ma la verità è tutt’altra.

Shevchenko, infatti, si sarebbe recato in Abruzzo per una visita specialistica da un medico oculista. La permanenza nei pressi di Pescara è stata molto breve e, dopo la visita medica, l’ex Milan ha fatto immediatamente ritorno a Milano.

L’indiscrezione si è spenta sul nascere: nessuna possibilità che lui sia coinvolto nell’acquisto del Pescara.

L’ex allenatore vorrebbe trovare una nuova panchina per rimettersi in gioco dopo la poca fortunata esperienza con il Genoa. Non è da escludere assolutamente che il suo futuro possa essere ancora in Italia, ma per il momento Shevchenko vuole lavorare in campo e non dietro ad una scrivania.