Juventus – Si lavora per l’attacco, il nuovo obiettivo è sotto gli occhi di tutti

La Juventus, dopo due stagioni consecutive concluse al quarto posto, sta pianificando il ritorno ai vertici del calcio italiano con diversi innesti per migliorare e svecchiare la rosa bianconera. Il nome che circola è conosciutissimo!

In questa sessione l’obiettivo della dirigenza è portare a casa almeno un colpo per reparto.

Cherubini e Arrivabene, in sinergia con Allegri, tracciano i profili adatti per il nuovo corso bianconero.

Tanti nomi, da Pogba a Raspadori passando per Kostic

In queste prime fasi di mercato la Juventus, pur non avendo ancora chiuso alcun colpo, è stata spesso accostata a varie trattative. La trattativa più calda in casa Juve è quella relativa al ritorno di Paul Pogba a parametro zero. Si è anche parlato di un interessamento per Ivan Perisic, passato poi al Tottenham. Negli ultimi giorni anche un altro giocatore è stato accostato alla Vecchia Signora, si tratta di Filip Kostic vincitore dell’Europa League con l’Eintracht Francoforte. Senza dimenticare il tormentone su Giacomo Raspadori, che piace ai bianconeri ma che il Sassuolo preferirebbe trattenere.

La pista si raffredda, i bianconeri cambiano obiettivo: ci sono i primi contatti

Un’altra trattativa dell’estate bianconera che inizia a prendere le sembianze di una telenovela è quella che coinvolge la Juventus e l’argentino Angel Di Maria che si svincolerà dal Paris Saint Germain. Il Fideo e la Juve non riescono a trovare un accordo. Il calciatore vorrebbe firmare un contratto annuale a circa 7 milioni per poi, magari, tornare in Argentina e chiudere lì la carriera. La società a quelle cifre vorrebbe fargli firmare un biennale per sfruttare i vantaggi del decreto crescita, operante solo per contratti più lunghi di un anno. Per un contratto annuale la cifra offerta dai bianconeri è più bassa della richiesta di Di Maria e in questo tira e molla si è inserito il Barcellona.

L’argentino ha gradito che Xavi in persona si sia messo in contatto con lui e la società blaugrana soddisferebbe in toto le sue richieste. Per questo, la Juventus avrebbe virato le sue mire su un altro esterno offensivo: Domenico Berardi.

Il calciatore del Sassuolo, dopo più di 10 anni in neroverde, è pronto al trasferimento e la Juventus potrebbe fare al caso suo. Il classe ’94 è stato anche accostato a Milan e Roma con un suo eventuale trasferimento legato a Zaniolo, che dalla Roma potrebbe finire proprio ai rossoneri scatenando l’effetto domino.

Secondo Gianluca Di Marzio, la Juventus vorrebbe agire con decisione per anticipare le avversarie e pare siano stati già avviati i primi contatti. I rapporti con il Sassuolo sono ottimi e Allegri stima molto Berardi, tanto che lo avrebbe portato a Torino tempo fa. Berardi e la Juventus si sono a lungo sfiorati, questa potrebbe essere la volta buona per il matrimonio.