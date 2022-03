Roma, Mourinho ne fa fuori altri due: le sue dichiarazioni sono inequivocabili!

Le parole di Mourinho non hanno lasciato dubbi: altri due giocatori verranno messi ai margini della rosa da qui alla fine della stagione: pronte le proteste dei tifosi.

La Roma, nonostante le grandi difficoltà del primo tempo, è riuscita a ottenere un’importante vittoria esterna nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. José Mourinho ha criticato la prima frazione dei suoi, in particolare per quanto riguarda due elementi.

José Mourinho in tutta la sua carriera da allenatore ha sempre avuto un DNA vincente che gli ha consentito di vincere trofei ovunque. Nonostante nella sua bacheca ci siano anche tra le altre Champions League e due Europa League, l’allenatore portoghese vuole arrivare fino in fondo anche in una competizione minore come la Conference League.

Ieri sera, nell’andata degli ottavi di finale contro gli olandesi del Vitesse, la Roma è riuscita a portare a casa una fondamentale vittoria per 0-1. Nonostante questo, la prestazione dei giallorossi è stata piuttosto sottotono soprattutto nella prima frazione di gioco. Il ben meno blasonato Vitesse infatti si è fatto più volte vedere nell’area di rigore giallorossa, e solamente la poca precisione degli attaccanti e le parate di Rui Patricio hanno evitato un passivo più pesante.

Nel corso del post-partita, José Mourinho ha criticato la prestazione dei suoi nei primi 45 minuti, attaccando in particolari due giocatori.

“Abbiamo avuto tanti problemi, eravamo disconnessi”

In una partita giocata in un terreno di gioco alquanto imbarazzante, un gol di Sergio Oliveira in girata ha permesso alla Roma di vincere. Il centrocampista arrivato dal Porto nell’ultima sessione di calciomercato è stato poi espulso a un quarto d’ora dalla fine per doppia ammonizione, ma ciò non ha condizionato il risultato finale. Secondo Mourinho i problemi principali sono stati rappresentati dalle prestazioni sottotono di due giocatori in particolare, visto che una volta sostituiti la Roma ha giocato meglio.

Si tratta di Jordan Veretout, centrocampista ex Fiorentina, che fino all’anno scorso era uno dei pilastri della Roma di Fonseca, e di Maitland-Niles, il giovane esterno inglese prelevato in prestito dall’Arsenal nell’ultimo mercato di riparazione. Mourinho non li ha attaccati direttamente, ma ha fatto intendere come una volta usciti dal campo sia cambiata la partita. Lo Special One ha dichiarato: “Nel primo tempo non abbiamo controllato il gioco; non voglio dire che poi siamo migliorati perchè Cristante ha giocato meglio di Veretout, noi tutti abbiamo giocato meglio. Maitland-Niles non ha avuto quell’arroganza necessaria per alzarsi, nel secondo tempo Karsdorp ha fatto meglio”.

Dichiarazioni forti e, come in tutte le occasioni, mai fatte a caso da parte di Mourinho. L’impressione è che questi due giocatori, già non nelle grazie dell’allenatore della Roma, possano aver perso una grossa occasione per mettersi in mostra.