Milan – Individuato l’erede: è un nome caldissimo, ecco il motivo che lo ha reso famoso

Il Milan si muove sul mercato per cercare di strappare alla concorrenza uno dei calciatori più talentuosi del nostro campionato: il nome è molto famoso, il suo nome è sulla bocca di tutti.

Il Milan è già in preparazione del mercato estivo, puntato un trequartista del nostro campionato. La volontà è quella di avviare i contatti per il centrocampista prima delle concorrenti.

Il giocatore individuato dal direttore tecnico dei rossoneri, Paolo Maldini, proviene dalla Serie A e quest’anno sta facendo la differenza nel club, nel quale milita, per le ottime prestazioni messe in campo da inizio 2022.

I motivi dell’interesse del club meneghino è da ricercare nelle prestazioni, nel corso della stagione, dell’attuale numero 10 del Milan, Brahim Diaz che non ha dimostrato una buona costanza. L’idea della dirigenza è, dunque, quella di affiancare un altro trequartista che possa dargli man forte nella prossima stagione.

Una virtù del centrocampista individuato è il vizio del gol che sta dimostrando ultimamente, senza far mancare gli assist. Quindi, nel caso dovesse partire un centrocampista, Pioli ha già fatto sapere che il sostituto individuato da portare a Milanello è di suo gradimento.

Oltre ai rossoneri, interessati al giocatore ci sarebbero anche il Manchester United e il Siviglia. Il calciatore ha un contratto con scadenza giugno 2023 ma difficilmente il club lo lascerebbe partire a parametro zero dato il valore che sta dimostrano in campo. Viene valutato circa 30 milioni di euro.

Il suo nome è sulla bocca di tutti: il motivo è veramente forte

L’affare dipenderà molto dalla scelta sul suo futuro da parte di Frank Kessié. Il centrocampista della Costa d’Avorio è in scadenza a giungo 2022 e fino ad ora ha rifiutato ogni offerta di rinnovo. Difficile quindi che possa rimanere al Milan anche la prossima stagione, su di lui sono interessate il Barcellona e l’Aston Villa.

Se il classe ’96 dovesse partire si libererebbe un posto a centrocampo e solo allora la società rossonera proverebbe a portare a Milano il trequartista dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi. I bergamaschi non vorrebbero vendere il calciatore ad una diretta rivale ma se dovesse arrivare una buona offerta la dirigenza nerazzurra potrebbe fare un’eccezione. Il calciatore ucraino è ultimamente molto famoso: i suoi messaggi a favore della pace e le iniziative di beneficenza per sostenere la sua nazione nel corso del conflitto contro la Russia hanno colpito il mondo dello sport.

In alternativa il Milan sta sondando il terreno per Noa Lang, mancino classe ’99 del Bruges. L’olandese viene valutato intorno ai 25 milioni di euro. La dirigenza rossonera spera di fare un po’ di cassa questa estate da alcune cessioni in modo tale da racimolare soldi necessari per finanziare l’acquisto.

In caso contrario il piano B si chiama Bajrami, trequartista dell’Empoli che viene valutato dai toscani 10 milioni di euro.