Roma, grande scippo di Mourinho in Serie A. Il mister portoghese prende il gioiellino del campionato, soffiandolo alla fitta concorrenza.

Abbiamo assistito in questi giorni al diffondersi di tante voci e indiscrezioni relative al mondo giallorosso, laddove regna la grande volontà degli addetti ai lavori di crescere e continuare a far bene dopo un campionato concluso con il piazzamento in Europa League e una stagione nel complesso più che positiva complice la vittoria in Conference.

Come sovente evidenziato in questa sede, il trionfo di Pellegrini e colleghi nella neonata manifestazione Uefa non deve però illudere la piazza. I limiti della rosa sono stati comunque evidenti e altrettanto certa è l’esigenza di intervenire in modo tempestivo sul mercato al fine di consegnare il giusto materiale umano a José, permettendo lui di poter lavorare nel migliore dei modi già a partire dai primissimi momenti del ritiro stagionale.

La testa dei calciatori e dello stesso tecnico è adesso giustamente in vacanza, dopo un anno caratterizzato da non poca pressione, delusioni e gioie. Fondamentale il ricaricare le pile per poter poi tuffarsi con ancora più entusiasmo e vigore in quello che sarà il futuro, consapevoli di dover tornare a lottare con maggiore forza in Serie A, soprattutto per l’approdo in Champions League mancante da troppo tempo.

Roma, Mourinho mette le mani sul gioiellino della Serie A: Mendes decisivo

Restando sul fronte mercato, abbiamo assistito al susseguirsi di tanti rumors in queste primissime settimane di giugno. Come ogni anno, infatti, soprattutto in una piazza suggestiva e calorosa come quella capitolina, sono diversi i nomi che scaldano la città e saturano colonne di giornali e siti web.

Lo vedemmo già lo scorso anno con gli accostamenti arditi di Sergio Ramos e Donnarumma. Si è poi riverificato in questo recente periodo con la salita in auge del nome di Ronaldo e di tanti altri campioni cui la Roma sembrerebbe essere interessata. Da Mertens a Bale, passando per Douglas Luiz o Kanté.

Ciò che è certo è che i giallorossi intendono seriamente rinforzarsi e che a Trigoria siano da tempo alla ricerca di elementi giusti che arrivano a condizioni felici o, comunque, nel pieno rispetto delle finanze dei Friedkin. Non solo grandi nomi e scenari suggestivi come quello legato a CR7 però.

In queste settimane Pinto e colleghi stanno valutando anche giovani ed economici talenti che arrivino con grandi margini di crescita e a prezzi non esagerati. Potrebbe essere questo il caso di Dany Mota, attaccante del Monza reduce da una grande stagione e seguito anche dalla Fiorentina.

Secondo Tuttomonza.com, il futuro del gioiellino potrebbe non essere in Lombardia, complice il grande interesse che la sua stagione ha suscitato a diversi club, tra cui appunto anche quelli giallorosso e viola.

Mourinho lo stima e apprezza da tempo e potrebbe trovare la chiave grazie all’ingerenza dell’amico e collega connazionale Jorge Mendes, procuratore dell’attaccante ancora sotto contratto di Berlusconi.