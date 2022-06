Michela Persico: con questo scatto bollente, ha fatto impazzire tutta Mykonos | E’ uno schianto

Michela Persico ha fatto mandare fuori di testa tutti i suoi fan pubblicando un’immagine sui social. Ecco la foto.

Una delle giornaliste sportive più amate che si sta facendo conoscere sempre più ai propri tifosi e al mondo della televisione in generale è Michela Persico.

Conduttrice di Influencer di Stagione, dal 2015 è legata sentimentalmente al difensore Daniele Rugani, calciatore della Juventus che ha esordito in maglia bianconera nello stesso anno in cui si è fidanzato con la Persico.

Michela Persico e la foto che ha fatto impazzire il web

I due si sono conosciuti dopo che il cagnolino di Michela, Maggie ha infastidito Rugani durante un evento e i due hanno cominciato a parlare discutendo sulle razze dei cani e del loro comportamento.

Successivamente, il calciatore, si è informato sulla giornalista che avrebbe dovuto intervistarlo e riconoscendola l’ha contattata sui social cominciando a interagire con lei e dopo vari messaggi si sono rivisti ed si è accesa la fiamma della passione.

Nata ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo nel 1991, la donna da sempre ha ammesso di voler intraprendere un percorso alternativo nel mondo dello spettacolo mettendosi alla prova con altre sfide oltre che con il giornalismo sportivo.

Michela ha avuto modo di sperimentare un altro ambito, nel programma di Rai2, Detto Fatto dove è stata presente all’interno di una rubrica dedicata al mondo della televisione e successivamente è stata ospite della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi, come sostenitrice di Fabrizia Santarelli.

La Persico, ha dichiarato di essere pronta a partecipare ad un reality che la metterebbe alla prova, come l’Isola dei famosi o Pechino Express, questo perché oltre a farsi conoscere dal pubblico in modo diverso e affrontare molte situazioni particolari avrebbe modo di esplorare mondi e posti stupendi oltre che culture lontane dalla nostra.

Allo stesso modo ha ammesso di non accettare di partecipare al Grande Fratello Vip, in quanto essendo una persona che non riesce a stare chiusa in casa per molto tempo, la situazione la metterebbe in forte disagio.

Il post della vacanza a Mykonos

Michela spesso sui social pubblica foto dove mette in risalto la sua forma fisica e l’ultimo post di Instagram ha mandato fuori di testa tutti i suoi followers.

La donna, con addosso un bikini turchese, si è fatta fotografare in un momento di relax a Mykonos dove era in vacanza mostrando un fisico perfetto e lasciando interdetti i suoi fan che subito l’hanno riempita di complimenti.

Una pioggia di cuori è apparsa nei commenti accanto al suo post a dimostrazione che è molto apprezzata dai suoi fan.