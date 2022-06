Juventus – Si scalda il mercato in attacco: top player nel mirino per Allegri

La Juventus è al lavoro sul mercato: i bianconeri vogliono rinforzare il reparto offensivo. La dirigenza ha un top player nel mirino.

Allegri può sorridere: la Juve è al lavoro per regalare un super rinforzo offensivo all’allenatore.

La Juve è reduce da una stagione vissuta al di sotto delle aspettative. I bianconeri hanno chiuso l’annata senza trofei per la prima volta dal 2012, ma sono comunque riusciti a raggiungere l’obiettivo minimo del quarto posto.

L’obiettivo è tornare alla vittoria, come lo stesso Allegri ha dichiarato: per vincere lo scudetto, però, sarà necessario un intervento sul mercato.

La rosa subirà diversi cambiamenti: saranno colmati i vuoti lasciati da Morata, Chiellini, Dybala e Bernardeschi. Tutti i reparti accoglieranno nuovi innesti, ma l’attacco sarà quello maggiormente rimaneggiato. In particolare, la dirigenza sarebbe al lavoro per ingaggiare un top player.

Colpo da sogno: la Juve accelera per il top player

Come anticipato, ci saranno rinforzi in ogni reparto. Il numero di nuovi innesti è direttamente correlato con la quantità di uscite, ma già ora c’è la necessità di regalare nuovi giocatori ad Allegri.

Ad oggi, la dirigenza è molto vicina al primo colpo: Paul Pogba. Il centrocampista francese farà ritorno a Torino a parametro zero e sarà un punto chiave del nuovo centrocampo. L’ufficialità è attesa per luglio, ma ormai non ci sono più dubbi: il ritorno alla Juve è dietro l’angolo.

Nel frattempo, i bianconeri stanno monitorando anche altri profili. In particolar modo, c’è la volontà di completare l’attacco il prima possibile. L’addio di Morata, Dybala e Bernardeschi ha fatto nascere la necessità di acquistare un vice Vlahovic e almeno due esterni offensivi. Il centravanti serbo e Chiesa sono i punti fermi del tridente, ma manca il terzo membro.

Oltre a Di Maria, che in queste ore si starebbe riavvicinando, c’è la volontà di regalare un altro top player ad Allegri: Filip Kostic.

Il serbo si è imposto come uno dei migliori esterni del calcio europeo negli ultimi anni. In particolare, è stato protagonista di un’ottima stagione culminata con la vittoria dell’Europa League (con tanto di assist in finale).

L’estate scorsa è stato vicino a Lazio ed Inter, ma ora ci sarebbe la Juve sulle sue tracce.

L’Eintracht sa bene che sarà difficile trattenerlo per un’ulteriore stagione e, se dovesse arrivare l’offerta giusta, sarebbe disposto a lasciarlo partire. La Juve osserva con molto interesse: i tedeschi chiedono almeno €25 milioni, mentre i bianconeri sarebbero fermi a 15 circa. Data la scadenza del contratto nel 2023, potrebbe esserci un vantaggio nella trattativa: le prossime giornate saranno decisive.