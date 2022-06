Roma, un vero e proprio mistero avvolge il giocatore di José Mourinho. Ecco cosa sta succedendo.

Abbiamo assistito in queste settimane e anche in queste ore al diffondersi di tante voci relative al mondo Roma e non solo. Plurimi infatti i potenziali cambiamenti che potrebbero tangere il mondo giallorosso nel futuro imminente.

In una fase mediaticamente dominata giustamente dal clamoroso scenario Lukaku e dal possibile ritorno in bianconero di Pogba, sembrano essere passate inosservate alcune voci di mercato legate proprio all’etere capitolino.

A distrarre quest’ultimo ci hanno infatti recentemente pensato le clamorose voci di mercato che hanno interessato Cristiano Ronaldo e il possibile ritorno di Edinson Cavani in Serie A, dopo la possibile contesa tra la stessa Roma e la Salernitana di Iervolino, desideroso di costruire una rosa che riesca a salvarsi con molti meno affanni rispetto al passato.

Come dicevamo, però, occhio al non sottovalutare anche altre voci, non unicamente legate alle entrate. Dopo il gran chiasso, infatti, hanno ad esempio iniziato ad ammorbidirsi i rumors su Nicolò Zaniolo, il cui nome è destinato a rappresentare l’ennesimo leitmotiv di una campagna acquisti che potrebbe regalare gioie e dolori ad una piazza da poco reduce dai festeggiamenti per la vittoria in Conference League.

Roma, il mistero di Oliveira: sedotto da Mourinho ma va dall’ex

Al netto delle diverse entrate previste all’ombra del Colosseo dopo l’ingaggio di Nemanja Matic, sono previste anche diverse uscite. Tra queste, abbiamo già assistito a quelle di Maitland-Niles e Sergio Oliveira. In realtà, sia l’inglese che il portoghese erano arrivati con la formula del prestito secco nella Capitale e per ora la Roma ha deciso di non discutere per il ritorno di nessuno dei due.

Il laterale scuola Arsenal con ogni probabilità resterà in Premier League, come evidenziano anche le diverse voci relative alla ricerca di Pinto di nuovi giocatori proprio in quel ruolo che garantiscano una valida alternativa all’inamovibile Rick Karsdorp. In attesa di novità su questo fronte, non si sottovalutino però le ultime e misteriose voci sul 27 iberico.

Arrivato dal Porto dopo essere stato relegato in panchina da Conceicao tra le fila dei Dragoes, Mourinho aveva qualche tempo fa evidenziato di essere intenzionato ad andare a prenderlo a piedi fino in Spagna (dove si trovava in vacanza), al patto che il club portoghese acconsentisse ad un approdo vantaggioso economicamente.

Questo alla luce della qualità e dell’esperienza che lo Special One crede che Sergio Oliveira possa mettere a disposizione dello scacchiere giallorosso. In mattinata “IlRomanista” aveva dato buone speranze ai tifosi, lasciando intendere come ci fossero i giusti margini per assistere ad un suo ritorno imminente.

A spiazzare tutti sono però poi state le voci successive giunte da ambienti molto vicini al centrocampista e, in particolare, dal noto portale portoghese O Jogo. A detta di quest’ultimo, infatti, il 27 avrebbe ricevuto un’interessante offerta dal Fenerbache e starebbe seriamente valutando quest’ultima.

Andare in Turchia significherebbe non solo trovare il mister connazionale Jorge Jesus ma anche il dirigente con il quale aveva già lavorato ai tempi del Paok Salonicco, Mario Jorge Branco.