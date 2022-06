Erjona Sulejmani, il suo lato B lascia senza fiato: il costume viene risucchiato

By

Erjona Sulejmani ha ancora una volta lasciato senza parole i suoi fan mostrando il suo lato B. Ecco la foto.

Erjona Sulejmani è una donna albanese nata a Scutari nel 1989 che è diventata famosa a seguito della sua relazione con il calciatore albanese nato in Macedonia, attualmente nella squadra del Zurigo, Blerim Dzemaili.

Erjona Sulejmani e il lato b in mostra

I due sono stati sposati dal 2015 al 2017 e dalla loro relazione è nato un figlio chiamato Luan. Come lei stessa ha rivelato, la loro storia è terminata per via degli impegni del calciatore.

Erjona, in un’intervista rilasciata qualche anno fa a Rivelo, programma condotto da Lorella Boccia, ha rivelato di essere venuta in Italia con la sua famiglia a seguito della guerra in Kosovo.

Per via di questo terribile evento, ha trovato il coraggio di reagire e si è espressa grata alla vita per averle dato la grinta di affrontare queste vicende e di aver fatto uscire un lato di se che non sapeva di avere.

Confessando di avere ancora delle ansie e degli attacchi di panico dovute alla sua infanzia, Erjona ha ammesso che se non fosse stato per questo non sarebbe diventata la donna che è adesso.

Imprenditrice immobiliare, Erjona nel corso dell’intervista ha scatenato il panico ammettendo che non c’è nulla di mare a parlare di omosessualità neanche nel mondo del calcio, confessando che in Italia ci sono molti calciatori che non dichiarano di esserlo.

La donna non ha mai negato di voler entrare a far parte del mondo dello spettacolo e infatti ha preso parte come tentatrice ad una delle edizioni del programma di Canale 5, Temptation Island.

Dopo la relazione con Dzemaili,Erjona la scorsa estate è stata fidanzata con Alessandro Basciano ma la loro storia è durata due mesi fino a quando, stando a quanto dichiarato dalla Sulejmani in un messaggio mandato a Gabriele Parpiglia, ha deciso di liquidarlo subito dopo aver scoperto che stava recitando con lei.

Il post di Instagram

La Sulejmani attualmente sembra non essere impegnata sentimentalmente e sui suoi profili social sorprende quasi quotidianamente i suoi fan mostrandosi in tutta la sua fisicità.

Eletta Miss Europeo nel 2016, considerata una tra le più belle wags mai esistite, Erjona in un suo ultimo post di Instagram ha pubblicato una foto a Fuerteventura indossando un bikini bianco che mette in risalto il suo lato B.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Erjona Sulejmani (@erjona_sulejmani)

Ancora una volta, la donna ha fatto impazzire i suoi followers che non hanno potuto non lasciare un like e un commento nel post.