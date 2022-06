Pioli sorprende tutti: ecco chi è il preferito per la trequarti rossonera

Stefano Pioli ha sorpreso tutti quanti indicando un nome insospettabile per la trequarti: i dirigenti del Milan sono già al lavoro per chiudere l’operazione.

I problemi legati agli acquisti di Botman e Renato Sanches non hanno fermato il Milan che, come di consueto, sta lavorando sotto traccia per regalare a Pioli la rosa al completo il prima possibile.

Manca ormai solo poco più di un mese e mezzo all’inizio di un campionato diverso da tutti gli ultimi. Infatti il Mondiale previsto in inverno obbligherà ad anticipare i tempi sia dal punto di vista del calciomercato che dal punto di vista della preparazione fisica. Fino a metà novembre si giocherà sempre e le squadre come il Milan impegnate nelle coppe europee lo faranno ogni tre giorni.

Quattro mesi di fuoco che obbligano le società a intervenire il prima possibile sul mercato per cercare di regalare ai propri allenatori una squadra al completo nel più breve tempo possibile. Tra quelle che stanno lavorando sotto traccia c’è sicuramente il Milan campione d’Italia. Come hanno abituato dal loro approdo in rossonero, Maldini e Massara sono soliti a trattare sia le entrate che le uscite con molta riservatezza.

Dopo aver chiuso Origi, c’è un reparto che però sicuramente verrà rinforzato: quello dei trequartisti. Infatti l’obiettivo del Milan è quello di completare la rosa con un trequartista e un esterno destro di qualità che possano andare ad alzare l’asticella della squadra. I nomi fatti sono stati tanti: da Zaniolo, a Lang, a De Ketelaere, ma alla fine ad arrivare potrebbe anche non essere nessuno di questi.

Giovane, di qualità e con ampi margini di miglioramento: le caratteristiche che piacciono a Pioli

Tra tutti i nomi citati in precedenza, solo Lang per il momento sembra accessibile economicamente al Milan. Per quanto riguarda Zaniolo e De Ketelaere, Roma e Brugge chiedono per il momento una cifra che i rossoneri probabilmente non spenderanno. Per questo motivo il focus si potrebbe spostare su un altro degli obiettivi, un giocatore che si è messo in mostra soprattutto in questa stagione in Serie A: Hamed Junior Traorè.

Il giocatore ivoriano classe 2000 è esploso definitivamente nell’ultima annata, attirando su di sé le attenzioni di molte big. Con la maglia del Sassuolo ha messo a referto 7 gol e 4 assist, mostrando a tratti colpi da vero campioni. Pioli stravede per lui e lo ritiene perfetto per il suo 4-2-3-1, modulo nel quale Traore potrebbe essere duttile in più ruoli della trequarti. Il Milan avrebbe per questo motivo già avviato dei contatti sia con il club neroverde che con l’agente del giocatore Gabriele Giuffrida (procuratore anche di Pioli). L’operazione è fattibile dal punto di vista dell’ingaggio che il giocatore chiederebbe, mentre più complicata per la richiesta molto alta del Sassuolo.

È ancora troppo presto per parlare di trattativa, quel che è certo è che ci sono stati dei sondaggi. Traore piace molto al Milan e il giocatore sarebbe attratto dall’idea di indossare la maglia rossonera nella prossima stagione.