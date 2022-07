Roma, il commento lapidario di José Mourinho ha fatto letteralmente impazzire i tifosi. Ecco cosa è successo.

In questi ultimi giorni abbiamo assistito ad atteggiamenti social molto criptici da parte di quel personaggio, più che allenatore, definito da più di una decade Special One non per puro caso. Impossibile, infatti, credere alla casualità di tutte le vittorie ottenute nel corso della lunga e gloriosa carriera nonché al fatto che, ovunque sia andato, egli abbia vinto, fatta eccezione per la particolare e singolare parentesi al Tottenham.

Si pensi anche al cambio di dimensione apportato alla Roma, di certo non protagonista di un percorso in Serie A brillantissimo ma comunque distintasi per una stagione in cui è stato migliorato il piazzamento rispetto allo scorso anno e durante la quale Pellegrini e colleghi hanno portato un trofeo, europeo perlopiù, in una piazza in cui non si vinceva da circa di dieci anni.

Restano comunque tanti aspetti da migliorare, così come numerosi risultano gli incastri ai quali stanno lavorando in quel di Trigoria al fine di garantire a José una rosa più competitiva e che possa rispettare il nome e l’importanza del proprio allenatore. Fin qui sono stati chiusi tre acquisti ma Pinto non sembra affatto intenzionato ad arrendersi, soprattutto alla luce delle vicende che interesseranno Zaniolo nelle prossime settimane.

Roma, il gesto di Mourinho che fa impazzire i tifosi: ecco cosa è successo

Come dicevamo, però, il vero e proprio protagonista di questa fase di storia giallorossa sembra essere proprio quel José da Setubal che si è distinto recentemente per alcuni atteggiamenti social tipici di chi, come lui, possa essere considerato un vero e proprio mago della comunicazione.

Aveva iniziato quasi due settimane fa quando, dopo la vacanza in Africa, aveva pubblicato una foto ritraente una posa con gambe incrociate e ritraente tablet e agende in primo piano, come a voler indicare la prossimità del nuovo inizio stagionale. Hanno fatto seguito poi scatti non molto dissimili dapprima in quel di Trigoria e poi nel salotto domestico, davanti alla nota trasmissione Sky di calciomercato.

Un modo di fare sornione e passibile di più interpretazioni, soggettive e soprattutto dipendenti da quella che vuole essere la posizione più o meno filoromanista che si voglia assumere. C’è chi parla ad esempio di un Mourinho stufo e stanco di aspettare colpi importanti da parte di Tiago Pinto a gambe conserte davanti alla televisione.

Ma ci sono anche non poche schiere che interpretano il suo atteggiamento come quello di chi intenda prendersi gioco di giornalisti e addetti ai lavori, distinguentisi per la diffusione di notizie non sempre vere. Solo il tempo e le dichiarazioni dello stesso Mou (che ha già detto di parlare il 13 agosto, a inizio campionato) ci diranno in che modo egli stia approcciando alla nuova stagione.

Mourinho “zittisce” Di Canio: tifosi impazziti

A fare un rumore paradossale è stato però il suo commento Instagram sotto il post di una pagina romanista. Negli scorsi giorni il tecnico aveva infatti pubblicato una fotografia in cui lasciava intendere di essersi sottoposto ad un tatuaggio, posando con il dito indice sulla bocca, come a voler esortare al silenzio e con il significato tipico del “No spoiler“.

Ironicamente, la pagina romanista di cui detto sopra ha postato un fotomontaggio dove si vede un tatuaggio con la Conference League e Paolo Di Canio affianco alla coppa. Il noto e competente commentatore Sky ha infatti sovente speso parole non sempre di supporto al mister della Roma, etichettandolo non poche volte come anacronistico.

Si è fatta attendere ma non è mancata la risposta del “bollito” Mou che, a quasi un anno di distanza dalle prime dichiarazioni dell’ex Lazio, ha commentato sotto il post di cui detto sopra con una semplice emoticon. Quella che invita a fare silenzio. Tifosi romanisti ovviamente impazziti, così come quelli laziali. Ma per motivi diversi.