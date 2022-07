Wanda Nara, le forme sensuali strabordano fuori dal costume intero | Fan in delirio

Wanda Nara ha mostrato le sue forme all’interno di un costume da bagno rosa. Ecco la reazione dei fan.

Wanda Nara Colosimo è una delle wags, moglie e fidanzate di calciatori, più seguite sui social per via della sua storia con i calciatori Maxi Lopez e Mauro Icardi e per aver preso parte nel mondo dello spettacolo in molte trasmissioni tv argentine e italiane.

Wanda Nara e il costumino rosa

Inizialmente, Wanda ha lavorato per la rivista Humor en Custodia per poi prendere parte allo show King Corona, del comico argentino Jorge Corona, lasciando l’incarico dopo qualche mese.

Secondo la Nara, il comico e sua moglie avrebbero abusato di lei. Successivamente partecipa alle edizioni argentine di Notti sul ghiaccio e Ballando con le stelle, prestandosi anche come concorrente ad un programma sul musical.

In Italia, diventa famosa a seguita del suo matrimonio con l’ex calciatore Maxi Lopez, da cui ha tre figli e con il quale si trasferisce a Milano per via degli impegni lavorativi dell’uomo sul campo da gioco.

Dopo qualche anno, per via dei reciprochi tradimenti, Wanda e Maxi si separano dando vita ad un lungo processo che li vede intervenire in appello per più di 40 volte, concludendo la causa con un cospicuo assegno mensile che l’uomo dovrà versare ai suoi tre figli fino al loro 21° compleanno.

Inoltre, sembra che Wanda abbia avuto anche dal suo ex marito, una lussuosissima villa a Buenos Aires, nel prestigioso quartiere Santa Barbara, di ben 1800 metri quadri.

Dopo la storia con Lopez, la donna si sposa con Mauro Icardi e mette al mondo con lui due figli. Passato un periodo di crisi, i due sembrano tornati più innamorati che mai e passano molto tempo insieme come si può notare dai social di entrambi.

Wanda Nara ha avuto modo di essere in televisione prendendo il posto di Melissa Satta, nel programma Tiki Taka e diventando opinionista della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

La foto di Instagram

Secondo alcune indiscrezioni, la donna potrebbe tornare nello stesso ruolo in un altro reality, ossia La Talpa, che verrà prodotta dalla Mediaset nella sua quarta edizione nella prossima stagione televisiva.

In questa occasione la donna, non dovrà commentare le vicende che accadono nel reality, come accaduto nel Gf Vip, ma dovrà investigare assieme agli altri opinionisti per scoprire chi è la talpa tra i concorrenti in gara.

Nell’attesa di una conferma, Wanda Nara continua a sorprendere i suoi fan mostrandosi in alcune foto su Instagram con un costume da bagno rosa con una B al centro. L’indumento le sta molto aderente e mette in mostra tutte le sue forme facendo impazzire i suoi followers.