Alta tensione tra Spalletti ed uno dei calciatori azzurri: “Ha fatto tutto lui”

Momento di tensione in casa Napoli tra uno dei giocatori della rosa e il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti, le parole del mister toscano sono chiare: “Ha fatto tutto lui”.



Il calciomercato del Napoli sembra essere vicino a prendere il volo come già successo per le dirette concorrenti.

Gli azzurri si sono ritrovati in questi giorni nella classica location di Dimaro-Folgarida per il ritiro estivo in vista della prossima stagione che vedrà indubbiamente il club campano tra le protagoniste assolute.

Direttamente dal Trentino hanno parlato sia il vice presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis che l’amministratore delegato dei campani Cristiano Giuntoli.

L’argomento centrale delle due interviste è stato come inevitabile il discorso riguardante i rinnovi di Kalidou Koulibaly e Dries Mertens oltre che della grande suggestione Paulo Dybala, sogno di mercato dei tifosi azzurri che al momento pare però vicino alla Roma.

Sulle due stelle della recente storia dei campani sembra filtrare ottimismo grazie ad offerte economicamente importanti (6 milioni al senegalese e 2.5 al belga) a cui si aggiunge un futuro posto in dirigenza. Su Dybala De Laurentiis è parso più generico senza scendere nei particolari di eventuali trattative.

Fondamentali saranno in ogni caso le uscite e proprio uno dei giocatori dati per partenti è recentemente entrato in scontro con il tecnico Luciano Spalletti che in conferenza ha parlato della situazione.

E’ scontro aperto tra allenatore e giocatore, l’addio sembra ormai certo

Diversi sono i giocatori che il Napoli mira a cedere per fare cassa e costruire un tesoretto da reinvestire per un grande colpo che possa animare la piazza.

Al momento sono diversi i nomi in uscita dalla Campania tra i quali spiccano quelli di Fabian Ruiz e Lozano, giocatori che possono attarre l’interesse di tante squadre e garantire la già citata quantità di soldi da reinvestire subito.

Oltre a loro un altro giocatore sembra sempre più vicino a salutare il Napoli anche dopo le parole dette in conferenza da Spalletti: Matteo Politano potrebbe infatti a breve cambiare squadra.

Il giocatore ex Inter e Sassuolo ha fatto sapere tramite i suoi agenti che la sua volontà è quella di cambiare aria in questa sessione di calciomercato e la risposta di Spalletti non si è fatta attendere.

Il tecnico toscano, nella conferenza di presentazione del ritiro, ha usato parole pesanti sull’argomento: “È una situazione che ha creato lui, per noi non c’è nessun problema. Politano se l’è creata da solo, questa cosa: noi non abbiamo fatto niente. In quale squadra non c’è confronto e non si viene messi in discussione? Bisogna vedere cosa ci dirà…”.

Dichiarazioni molto importanti quelle dell’allenatore azzurro che non fanno altro che confermare l’oramai vicinissimo addio di Politano da Napoli, da capire quale sarà il suo futuro.