Ronaldo, spunta la destinazione clamorosa per il campionissimo ex Real Madrid. C’è stato l’incontro a cena con Mendes, ecco dove potrebbe andare.

Non è mai troppo tardi per parlare di Cristiano, alla luce dell’importanza del nome di quest’ultimo e della figura che il portoghese è stato bravissimo a costruirsi nel corso della sua quasi ventennale carriera trascorsa presso l’élite del calcio continentale. Dopo essere sbocciato in terra natia allo Sporting Lisbona, la sua consacrazione definitiva è stata in Premier League, divenuto trampolino di lancio per il suo approdo al club più importante al mondo.

Grazie alla crescita maturata sotto l’egida di mister Ferguson al Manchester United, il 7 più iconico del pianeta ha vinto tutto ciò che si potesse vincere in Liga e in Europa, prima di approdare clamorosamente alla Juventus al fine di aiutare i bianconeri a colmare quel piccolo gap che sembrava mancare loro per passare dal disputare grandi stagioni in Champions al vincere una coppa divenuta negli anni un vero e proprio tabù in quel di Torino.

Nemmeno l’ex Real è però riuscito in tale impresa, pur dimostrando di essere un validissimo dominatore in Serie A e aiutando non poco la squadra sia in Italia che in diversi momenti della Champions League, pur non permettendo di portare a casa quest’ultima a Chiellini e colleghi. Trascorso il triennio all’ombra della Mole, il campionissimo ha deciso di fare ritorno in quel campionato anglosassone, rindossando la gloriosa casacca United.

Ronaldo, incontro a cena e destinazione incredibile

Il proseguimento della storia lo conoscete poi più o meno tutti. Sotto la gestione Rangnick CR7 ha dimostrato di poter continuare a far bene, rivelandosi in non poche occasioni decisivo. Tante cose stanno però cambiando tra le fila inglesi, laddove non si vince da tempo e si sta cercando di adottare migliorie che consentano il ritorno ai gloriosi livelli di un tempo.

La presenza di CR7, visti i presupposti, sembrerebbe come determinante ma, in realtà, il portoghese è a un passo dal lasciare dopo un solo anno la squadra del nuovo mister Ten Hag. L’ex Ajax avrebbe deciso di non puntare su di lui e lo stesso attaccante si sarebbe detto alla ricerca di nuove soluzioni che consentano di trovare altri stimoli in vista di questi ultimissimi anni di carriera.

Non a caso, Cristiano non si è presentato il primo giorno di ritiro, dando l’ennesima dimostrazione di voler cercare una nuova dimensione. Le voci diffusesi tra giugno e luglio ci avevano fatto comprendere come un suo ritorno in Italia fosse tutt’altro che utopistico, complici le avances juventine giuntegli da Agnelli prima e la Roma di Mourinho e Friedkin poi.

La vera e propria bomba sarebbe però stata raccolta da AS in questi giorni e avrebbe del clamoroso. Il noto entourage iberico, Jorge Mendes, è stato infatti avvistato a cena con il presidente del Barcellona, Laporta. Questo si sarebbe detto interessato all’ex Real Madrid e che potrebbe rendersi fautrice di un autentico e parossistico tradimento dopo il glorioso passato “Blanco” dell’ormai ex United.