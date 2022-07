Federico Chiesa esce allo scoperto: ecco chi è la sua nuova fidanzata

I riflettori del web sono nuovamente puntati su Federico Chiesa, i giocatori della Juventus esce allo scoperto e per la sua fidanzata.

Il 2022 è stato un anno veramente molto particolare perché di Federico Chiesa che ha visto finire la sua longeva storia d’amore con Benedetta Quagli, successivamente Federico Chiesa è stato costretto a rimanere per molto tempo lontano dal campo a seguito di un delicato infortunio ma ben presto anche lui tornerà a vestire la maglia della Juventus.

A nel mondo del web in queste ore, comunque sia, troviamo una foto che mostra il calciatore della Juventus con al suo fianco la nuova fidanzata dato che i due lo hanno deciso di non nascondersi più.

Il nuovo amore di Federico Chiesa

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare in occasione della pubblicazione di articoli precedenti Federico Chiesa da molto tempo a questa parte è deciso di interrompere la storia d’amore con Benedetta Quagli, anche se i due non hanno mai rivelato quali fossero i reali motivi che hanno spinto entrambi a lasciarsi.

Poco dopo la fine della lunga storia d’amore, per Federico Chiesa si è cominciato a parlare della possibilità di un nuovo amore nella sua vita nonché una famosissima modella con la quale ha deciso di uscire allo scoperto recentemente pubblicando la prima foto di coppia.

Chi è la nuova fidanzata del calciatore?

A tenere banco nel mondo del web, dunque, troviamo nella prima foto che ritrae in via ufficiale Federico Chiesa con al suo fianco alla fidanzata Lucia Bramani.

La giovane donna è una delle più famose modelle nel campo della moda italiano e non solo, dato che da molto tempo a questa parte la Bramani ha intrapreso una carriera significativa in campo social venendo annoverata come una delle maggiori influenze di spicco. Che siete davvero lei l’amore della vita per il calciatore della Juventus?