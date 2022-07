Salta il rinnovo di Meret: il club azzurro ci prova sul serio, contatto con Parigi

By

Dopo l’addio di Ospina e il mancato rinnovo di Meret il Napoli prova a correre ai ripari. Clamorosi contatti con Parigi per la porta azzurra.

Nella sessione estiva di calciomercato il Napoli ha perso il suo portiere titolare. David Ospina ha infatti deciso di non rinnovare il contratto che lo legava ai partenopei, lasciando il club azzurro dopo quattro stagioni all’ombra del Vesuvio.

Il colombiano ha giocato 103 partite con la maglia del Napoli, e se nelle precedenti stagioni era stato utilizzato in alternanza con il collega Alex Meret, quest’anno la porta era stata sua per la maggior parte della stagione, giocando 31 volte su 38 in Serie A e lasciando l’onere delle competizioni europee al collega.

Con l’addio dell’ex Arsenal, che raggiungerà Rudi Garcia all’Al Nassr, sarà proprio Meret il titolare della prossima stagione. L’ex portiere di Spal e Udinese è arrivato anche lui a Napoli nella stagione 2018/19, e l’anno scorso ha vissuto forse la stagione più complicata in azzurro, complici le tante panchine ed il clamoroso errore di Empoli che ha tolto definitivamente il Napoli dalla corsa scudetto.

Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno 2023 e il club azzurro sta lavorando con l’entourage del giocatore per raggiungere un accordo per il rinnovo fino al 2027. I tempi lunghi per questo accordo portano però ad uno scenario imprevisto.

Contatti insistenti, si tratta con il club

Sembra che il Napoli abbia deciso di mettere in stand-by il rinnovo del classe ’97 per tentare l’agguato ad uno dei migliori portieri del panorama europeo.

Stiamo parlando di Keylor Navas, portiere costaricense del Paris Saint-Germain che potrebbe essere in uscita dai parigini. All’ombra della Tour Eiffel hanno deciso finalmente di puntare su Gigio Donnarumma, che già l’anno scorso ha sofferto la coabitazione con il collega.

L’età è nettamente a favore dell’ex Milan, dunque i parigini vogliono affidargli una volta per tutte le chiavi della loro porta. Una scelta che non piace all’ex Real Madrid che sta dunque iniziando a guardarsi intorno per cercare una squadra che possa garantirgli la titolarità.

Il Napoli potrebbe fare proprio al caso suo, dato che oltre a giocare titolare, permettendo anche a Meret di utilizzarlo come modello di crescita, gli sarebbe garantita anche la presenza in Champions League, dato che i partenopei si sono qualificati per la prossima edizione della competizione europea.

Vedremo se Napoli e Paris Saint-Germain riusciranno a trovare l’accordo e a portare a termine una trattativa che renderebbe tutti felici.