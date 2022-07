Shakira dimentica Pique: ecco il nuovo amore

Continua la faida tra Shakira e il suo ex compagno Piqué, a quanto pare la cantante potrebbe aver ritrovato la felicità tra le braccia di un altro uomo.

Durante le ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere nel mirino dell’attenzione del web Shakira e il suo ex compagno Gerard Piqué. La coppia dopo tanti anni di amore annunciato il definitivo addio e così la fine di una relazione cominciata durante i mondiali In Africa del 2010.

Adesso, i due sono impegnati in una finta battaglia legale per stabilire le modalità dell’affidamento dei due figli nati da allora amore ma a quanto pare Shakira ha deciso di uscire allo scoperto al fianco del nuovo compagno, dimenticando così Gerard Piqué.

Shakira esce allo scoperto con il nuovo amore

Sono settimane veramente molto intense quelle che sta vivendo Shakira nel tentativo di concludere prima possibile gli accordi legali per la gestione dei figli da parte della cantante e del calciatore, andato che questa sembra essere sempre molto più intenzionata a voler tornare a vivere a Miami e allontanarsi così definitivamente anche dalla Spagna.

In questo frangente, però, a tenere banco nel mondo del web troviamo la notizia secondo cui recentemente Shakira avrebbe deciso di uscire allo scoperto al fianco di un nuovo amore tanto da essere pronta a presentarlo al mondo intero.

Chi è il presunto compagno della cantante?

Dopo l’annuncio ufficiale relativo alla fine della storia d’amore tra Shakira e Gerard Piqué, nuovi rumors gossip sono stati pubblicati proprio sulla cantante e star internazionale. A quanto pare Shakira già da tempo avrebbe intrapreso una nuova relazione con un altro compagno.

In particolar modo, a sostegno del gossip, vi sarebbe l’avvistamento di Shakira con al suo fianco un ragazzo sconosciuto al pubblico e che potrebbe essere appunto il nuovo compagno. Al momento, però la stessa cantante ha preferito mantenere il massimo riserbo non commentato in alcun modo la fuga di notizie e quindi non confermando se si tratta o no di un papabile flirt.