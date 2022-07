Grande festa in casa Inzaghi: come si è presentata Angela Robusti al battesimo del figlio Edoardo

Estate piena magia anche per Filippo Inzaghi, l’allenatore del Brescia calcio ha da poco celebrato il battesimo del figlio Edoardo, nato dall’amore con la compagna Angela Robusti.

Solo pochi mesi fa la vita di Filippo Inzaghi è cambiata totalmente in modo del tutto inaspettato grazie alla nascita dei piccoli Edoardo, un amore così grande che ha travolto la quotidianità dell’allenatore del Brescia è quella della compagna Angela.

A tenere banco nel mondo del web, infatti, troviamo la condivisione di alcune immagini che raccontano il battesimo celebrato solo pochi giorni fa del bambino, foto condivise sui social network e che subito hanno conquistato il cuore dei tifosi del Brescia e non solo.

Inzaghi felice insieme alla sua famiglia

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente a tenere pacco nel mondo del web troviamo le foto condivise sui social network da parte di Angela Robusto che ha voluto raccontare e condividere così alcuni dei momenti più belli del battesimo del piccolo Edoardo.

Una festicciola, realizzata con pochi intimi al loro fianco, ma che ha subito conquistato l’attenzione dei media trattandosi di un evento veramente molto importante e che ritrae Inzaghi all’apice della felicità.

Angelo Robusto come si presentata al battesimo?

A tenere banco nel mondo del web, inoltre, troviamo la condivisione di alcune foto che ritraggono anche il look perfetto sfoggiato da Angela Robusto in vista del battesimo del primo figlio Edoardo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angela Robusti (@anneannetteiris)

La giovane donna in vista dell’occasione molto speciale ha scelto per se stessa o un outfit in total white, realizzato in perfetto pandan con quello del compagno e quello degli invitati dato che questo colore era alla base del party che hanno realizzato dopo la celebrazione della funzione. Un look perfetto, dunque, per una festa a tema fortemente voluta dalla neo famiglia Robusto – Inzaghi.