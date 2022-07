Arriva una nuova pretendente per Scamacca: l’attaccante vola in Premier

Un club inglese è piombato prepotentemente sull’attaccante neroverde nel tentativo di soffiarlo al PSG.

Sono ore calde in casa Sassuolo, con il club emiliano che non vuole lasciar partire i suoi gioielli d’attacco e centrocampo.

I neroverdi hanno già perso Boga, accasatosi all’Atalanta di Gasperini lo scorso gennaio, e Filip Djuricic, che dopo una stagione difficile è andato in scadenza di contratto. Ma i veri protagonisti della passata stagione sono anche i protagonisti dell’attuale sessione di mercato.

Frattesi è nel mirino della Roma che sta cercando un sostituto di Mkhitaryan trasferitosi a parametro zero all’Inter, mentre su Raspadori, Berardi e Scamacca, i gioielli dell’attacco, ci sono gli occhi dei top club italiani e non.

Il più ricercato è sicuramente l’attaccante classe ’99 cresciuto nelle giovanili delle due romane, che grazie ai suoi 16 gol nel campionato 2021/22 si è guadagnato la convocazione in nazionale maggiore e l’interesse di tanti top club. Inter, Juventus e Milan sembravano infatti decisissime ad affondare il colpo, salvo poi fare dietro front. Sul centravanti ex Genoa sembra esserci anche il fortissimo interesse da parte del PSG che però non affonda l’attacco decisivo per portarlo a Parigi e rischia di incorrere nella concorrenza in un nuovo club che ha contattato il DS neroverde Giovanni Carnevali per chiedere informazioni sul suo gioiello.

La Premier chiama, Scamacca risponde

Oltre al Paris Saint-Germain, che lo schiererebbe in un attacco da sogno con Messi, Mbappe e Neymar, sulle tracce del centravanti romano ci sono infatti anche i londinesi del West Ham. Gli Irons sembrano essere entrati prepotentemente nella corsa all’attaccante e sono pronti al sorpasso ai parigini presentando un’offerta al Sassuolo di circa 40 milioni di euro, molto vicina alla richiesta di 50 milioni degli emiliani e sicuramente più della cifra offerta dai francesi fermi a 30 milioni di euro e già con gli occhi puntati altrove.

Gli Hammers sono reduci da un’ottima stagione in cui hanno raggiunto le semifinali di UEFA Europa League, perdendo contro i campioni dell’Eintracht Francoforte, e raggiungendo la qualificazione alla prossima UEFA Conference League (partendo come la Fiorentina dai preliminari) dopo il settimo posto in Premier League dietro al Manchester United.

Per Scamacca sarebbe dunque l’opportunità di sbarcare nell’affascinante calcio inglese dopo le esperienze in Olanda con PSV Eindhoven e PEC Zwolle, con la chance di giocare anche per la prima volta in Europa dopo le sole due presenze ed un gol in UEFA Youth League con la maglia dei Boeren.