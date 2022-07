Shakira devasta dalla separazione: faida sull’affidamento dei figli contro Pique

Continua a tenere banco nel mondo del web la fine della storia d’amore tra Shakira e Gerard Piqué, la popstar il calciatore hanno messo in atto le vere e proprie faide legale contendendosi l’affidamento dei figli.

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere nel mirino nell’attenzione nel web Shakira e Gerard Piqué, dopo la diffusione di vari rumors la pop star ho deciso di confermare la fine della lunga storia d’amore che per circa 10 anni l’ha tenuta unita portiere del Real Madrid insieme al quale diventata mamma per ben due volte.

Shakira, inoltre, aveva deciso anche di trasferire la sua vita quasi interamente in Spagna facendo la spola con gli Stati Uniti e il Sud America per adempiere a vari impegni lavorativi, molti dei quali la vedevano costretta anche a viaggiare in giro per il mondo soprattutto in adempimento alle tournée. Il tutto comunque sia non finisce qui.

Separazione devastante per Shakira

La fine di un amore è davvero importante per ogni coppia che prende la decisione di dirsi addio definitivamente, così come sta succedendo in queste settimane anche a Shakira dato che fonti vicino all’ex pop star parlano di un momento davvero devastante riguardante la fina del sentimento che per anni l’ha tenuta legata a Piqué.

La fine della relazione con stato dunque un momento veramente molto sofferto per Shakira che ha scoperto il presunto tradimento messo in atto dal compagno, a seguito del quale il portiere ha anche deciso di lasciare la casa che è da tempo condivideva con la pop star. Il tutto comunque sia non finisce qui dato che per la coppia sarebbe cominciata anche una vera e propria faida legale che vede come protagonisti indiscussi i figli.

Piqué pronto a fare guerra a Shakira

Ebbene sì, secondo quanto reso noto da vari magazine di cronaca rosa sembrerebbe che Gerard Piqué non abbia intenzione di cedere sulle richieste fatte da Shakira in relazione alla sua vita futura e la voglia di lasciare definitivamente la Spagna per trasferirsi a Miami.

La popstar vorrebbe cominciare una nuova vita quanto più possibile lontano dall’ex compagno, motivo per cui vorrebbe tornare alla vecchia vita a Miami città dove abitava ancor prima di conoscere Gerard Piqué. Il portiere a quanto pare starebbe ostacolando il trasferimento Shakira, in quanto spaventato di un possibile allontanamento definitivo da entrambi i figli se questi deve essere lasciare definitivamente la Spagna. Una delicata questione che attualmente sarebbe male gli avvocati dell’ex coppia, impegnati a redigere un nuovo accordo che regolerà le loro vite.