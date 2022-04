Sinisa Mihajlovic – La confessione di uno dei suoi è commovente: “Ecco cosa fa sempre”

Sinisa Mihajlovic è tornato a combattere contro quel male che sembrava essere definitivamente sconfitto. La confessione di uno dei suoi giocatori ha rivelato un retroscena che ha commosso tutti.

In questo ultimo periodo il Bologna ha dovuto fare a meno, almeno fisicamente, del suo allenatore Sinisa Mihajlovic, ricoverato al Policlinico Sant’Orsola.

È ormai quasi passato un mese dalle parole di Sinisa Mihajlovic che in conferenza stampa annunciava quello che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Infatti dalle ultime analisi svolte dall’allenatore del Bologna erano emersi dei campanelli d’allarme che avevano fatto pensare a un ritorno della leucemia.

Per questo motivo ha dovuto per forza di cose intraprendere un percorso terapeutico per evitare che la malattia potesse ripresentarsi. Nonostante la situazione sia molto diversa rispetto a quella affrontata ormai quasi tre anni fa, Mihajlovic è stato costretto a saltare alcune partite della sua squadra. Il Bologna però, invece che risentire dell’assenza del suo condottiero, sembra aver trovato ancora più forza ed energia in queste ultime giornate di campionato.

Infatti nelle ultime tre sono arrivati i pareggi contro Milan e Juventus e la convincente vittoria contro la Sampdoria di Giampaolo. Adesso i rossoblu avranno due partite di fila al Dall’Ara: domenica pomeriggio arriverà l’Udinese mentre mercoledì sera sarà il turno dell’Inter di Simone Inzaghi, recupero della sfida che sarebbe dovuta essere giocata alla prima di ritorno.

Il messaggio del calciatore rivela un retroscena incredibile: ecco le sue parole

Nelle ultime settimane sono stati tanti i messaggi d’affetto di molti giocatori del Bologna verso il suo allenatore. Ciò testimonia il grande rapporto che Mihajlovic è riuscito a instaurare con i suoi ragazzi in questi anni, nonostante i risultati talvolta non abbiano sorriso ai rossoblu. Tra le parole più commuoventi ci sono state sicuramente quelle di Mattias Svanberg, centrocampista ventitreenne del Bologna che è diventato un perno della squadra.

Ai microfoni di Bfc Tv lo svedese, autore di 3 gol e 2 assist in questo campionato, ha parlato del suo allenatore e della situazione che sta vivendo. “Mihajlovic ci manca tanto anche se lo sentiamo spesso, soprattutto il giorno della partita. Nonostante la distanza è sempre capace di infondere grande coraggio in tutti noi, quello necessario ad andare in campo per vincere”. Svanberg poi, che era presente in rosa anche nel momento dell’annuncio della malattia, ha concluso: “È una situazione difficile a cui non ci si abitua mai pienamente, nonostante l’abbiamo già vissuta nel 2019: sta a noi ragazzi che c’eravamo stare accanto ai nuovi e aiutarli”.

Dichiarazioni che commuovono perché mostrano la dedizione di Mihajlovic e la sua incredibile forza, una voglia di vivere che certamente gli consentirà ancora di vincere il male, sperando per sempre.