Scontro social tra Cassano ed Ancelotti: la riposta dell’allenatore è epica

È scontro social fra Cassano ed Ancelotti: l’ex attaccante ha provocato l’allenatore del Real Madrid. La risposta non si è fatta attendere.

La stagione del Real Madrid sta proseguendo nel migliore dei modi. I Blancos sono ad un passo dalla vittoria del campionato e hanno raggiunto le semifinali di Champions League (affronteranno il City di Guardiola). In particolare, il cammino europeo è stato esaltante grazie a match incredibili contro PSG e Chelsea.

I protagonisti, senza dubbio, sono Benzema e Modric: i due giocatori, nonostante l’età non più giovanissima, continuano ad essere i trascinatori della squadra e sono sempre decisivi. Uomo copertina è sicuramente anche Carlo Ancelotti, tornato in estate alla guida del club dopo le avventure con Bayern, Napoli ed Everton. L’allenatore, salvo clamorose soprese, diventerà il primo a conquistare i campionati italiano (Milan), inglese (Chelsea), francese (PSG), tedesco (Bayern Monaco) e spagnolo: un traguardo incredibile che lo renderebbe uno dei più vincenti della storia.

Il grande sogno, ovviamente, resta la Champions, competizione che lui è capace di vincere e che lo ha legato per sempre al Real grazie alla vittoria della celebre Decima nel 2014.

Tuttavia, proprio per via del suo percorso in Europa, Ancelotti ha attirato le critiche di un ex calciatore: Antonio Cassano.

Cassano contro Ancelotti: è scontro!

Come anticipato, il Real Madrid sta avendo un cammino esaltante in Champions League: le doppie sfide con PSG e Chelsea hanno messo in mostra una squadra che ha ancora fame di vittoria.

Questo non è bastato ad Ancelotti per non essere criticato: Antonio Cassano, come sempre molto attivo su Twitch grazie alla Bobo TV, ha espresso un parere molto forte.

L’ex attaccante non è nuovo ad affermazioni sopra le righe e a sentenze controverse. Questa volta ha affermato: “Con tutto il rispetto che si può avere, nella vita bisogna avere anche un gran c**o, se la vogliamo dire tutta. Poi inizieranno a dire che ha vinto tanto con quella squadra e con quell’altra. Ancelotti a me sta simpatico, è una brava persona, non puoi non volergli bene, però ha avuto un grandissimo c**o col PSG e ne è venuto a capo”.

Cassano ha poi proseguito la propria critica affermando come la fortuna sia stata dalle parte di Ancelotti anche contro il Chelsea: “Era sotto 3-0, se Courtois non fa quella parata su Havertz fa 4-0. Ognuno la può dire come vuole, ma nella vita ci vuole anche un gran c**o”

L’ex Real Madrid ha poi spostato il focus sul gioco della squadra e ha affermato: “Il Real Madrid non gioca bene: Benzema fa il fenomeno, Modric gestisce la situazione, Alaba fa bene dietro, poi però vai nello specifico… Il Real Madrid gioca molto male, ti va bene una volta, ti va bene due… il c**o prima o poi finisce”.

Per concludere, Cassano ha anche dichiarato che, secondo lui, Ancelotti non avrebbe valorizzato nessun calciatore in tutta la sua carriera.

L’allenatore del Real non è rimasto indifferente e ha risposto per le rime a Cassano.

La risposta di Ancelotti non si fa attendere: l’allenatore spegne le critiche

Le parole di Cassano hanno fatto rumore anche in Spagna. La stampa spagnola ha riportato le citazioni e ha chiesto un parere a proposito ad Ancelotti prima della partita con il Siviglia (poi vinta in rimonta al 92′ grazie al solito Benzema).

L’allenatore del Real Madrid ha risposto in modo molto pacato, ma anche deciso: “Cassano lo conosciamo tutti… non ho niente da rispondergli”. Sono bastate nove parole ad Ancelotti per spegnere una polemica che, numeri alla mano, è alquanto sterile.

I Blancos sono ad un passo dalla vittoria del campionato e puntano la Champions. La squadra non giocherà il miglior calcio della storia, ma alla società e ai tifosi importano i trofei in bacheca. E Ancelotti vorrebbe aggiungerne altri due.