Inter – Viaggio di mercato a Madrid per Ausilio: i tifosi nerazzurri sognano in grande

L’Inter pensa al futuro e guarda al mercato: il DS nerazzurro Piero Ausilio è andato a Madrid per valutare un possibile colpaccio estivo.

Viaggio a Madrid per Piero Ausilio: il direttore sportivo dell’Inter è sulle tracce di un possibile colpo di mercato da regalare ad Inzaghi.

L’Inter è totalmente focalizzata sul presente: i nerazzurri continuano ad inseguire il bis scudetto e la vittoria in Coppa Italia che manca dal 2011. Nell’ultimo turno di campionato, la formazione di Inzaghi ha dato una dimostrazione di forza battendo la Roma di Mourinho grazie alle reti di Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez. Ora mancano sempre meno partite alla fine e la pressione continua ad aumentare: un errore, a questo punto della stagione, potrebbe essere fatale.

Intanto, però, si pensa anche al prossimo calciomercato estivo: l’Inter è alla ricerca di rinforzi.

Inter, Ausilio vola a Madrid: i tifosi già sognano

Testa al presente, ma anche al futuro. L’Inter è alla ricerca di possibili occasioni di mercato da cogliere per poter rinforzare la rosa di Simone Inzaghi.

L’obiettivo è quello di rimanere competitivi sia in Serie A che in Champions League: per questo, sarà necessario alzare il livello delle alternative ai titolari.

La panchina, dopo l’inserimento della regola sui cinque cambi, è diventata un fattore determinante non solo per le singole partite, ma anche per l’intera stagione. Avere dei sostituti all’altezza dei titolari è un’arma cruciale nel calcio di oggi. Nel caso dell’Inter, questa caratteristica è mancata particolarmente a centrocampo. Il trio titolare Barella-Brozovic-Calhanoglu non ha ricambi di alto livello, in particolare il croato è l’unico play in rosa.

Inzaghi si è quasi sempre affidato a loro tre in stagione, concedendo poco spazio a Vidal e Gagliardini, mentre Vecino è addirittura sceso in campo con il contagocce. Per questo motivo, la dirigenza sta valutando innesti importanti, considerando anche che solo l’ex Atalanta ha chance di restare in nerazzurro.

Il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio si starebbe già guardando intorno per cercare centrocampisti da portare a Milano. Il dirigente avrebbe già effettuato un viaggio a Madrid per incontrare in prima persona l’entourage di un calciatore.

Inter, ritorno di fiamma: i nerazzurri tornano su un vecchio obiettivo

Il diktat in casa nerazzurra è quello di fare mercato in compatibilità con la stabilità economica. Niente spese folli, dunque, ma occasioni da cogliere con formule vantaggiose e prezzi sostenibili.

Come anticipato, l’Inter guarderà sicuramente al mercato dei centrocampisti per cercare un vice-Brozovic, ma anche una mezzala di qualità con caratteristiche simili a quelle di Calhanoglu.

Nelle ultime ore sta circolando il nome di un obiettivo che già nell’inverno della stagione 2019/2020 è stato nei radar nerazzurri e che oggi gioca a Madrid con la maglia dell’Atletico: Rodrigo De Paul.

Il centrocampista argentino è un pallino dei nerazzurri, che già durante la prima annata di Conte è stato vicino a vestire la maglia nerazzurra. In quell’occasione, però, la dirigenza ha scelto di cogliere l’opportunità Eriksen.

L’ex Udinese, in estate, ha accettato l’offerta dell’Atletico per effettuare il grande salto, ma per ora la stagione non è stata soddisfacente.

Il Cholo Simeone non lo vede come un titolarissimo della sua squadra e spesso gli preferisce centrocampisti più fisici come Kondogbia, Herrera o Llorente. La mancanza di continuità non lo renderebbe felice e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe molto felice di poter tornare in Serie A.

Ausilio sarebbe stato a Madrid nelle scorse settimane per un incontro conoscitivo con l’entourage del calciatore. L’operazione non sarebbe semplice, considerando che i Colchoneros valutano il calciatore €35/40 milioni, ma l’Inter potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto per strappare il sì.

Fondamentale potrebbe essere la volontà del calciatore, che però si è già esposto pubblicamente sul suo profilo Twitter con un messaggio molto semplice, ma altrettanto chiaro: dei cuori rossi e bianchi, i colori dell’Atletico.

Nulla di definito o avanzato: la strada è lunga, ma si cercheranno anche altri profili.