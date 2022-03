Spalletti perde ancora pezzi: fuori un giocatore fondamentale

A pochi giorni dalla sfida con l’Atalanta, Luciano Spalletti perde un altro giocatore cruciale per la sua formazione: l’allenatore del Napoli è in emergenza.

Fiato sospeso in casa Napoli: uno dei giocatori più importanti dello scacchiere di Spalletti ha rimediato un infortunio. Intanto, il match con l’Atalanta è sempre più vicino.

La pausa per le Nazionali sta giungendo al termine e la Serie A è pronta a ripartire. Il Napoli, prima della sosta, ha battuto l’Udinese in rimonta con due gol di Osimhen e ha dato un segnale forte per la lotta scudetto. La formazione di Spalletti mira alla vetta della classifica, ma la prossima partita non sarà delle più semplici, visto che gli azzurri dovranno andare a Bergamo domenica pomeriggio per sfidare l’Atalanta. Inoltre, i campani dovranno fare i conti con diverse assenze molto pesanti: la lista rischia di allungarsi ulteriormente dopo che uno dei big ha rimediato un infortunio con la propria Nazionale.

Napoli, Spalletti in emergenza: assenza pesanti

La partita fra Atalanta e Napoli inciderà molto sulle dinamiche della classifica: entrambe le squadre hanno obiettivi ben definiti e si daranno battaglia per ottenere i 3 punti.

Tuttavia, Spalletti rischia di dover fare i conti con assenze pesanti tra squalifiche ed infortuni.

L’allenatore toscano, infatti, non avrà a disposizione Osimhen e Rrahmani per squalifica, mentre Di Lorenzo è infortunato e c’è la possibilità che abbia già terminato la propria stagione. La nota positiva è il recupero di Anguissa, che ha smaltito un problema muscolare: il camerunense viaggia verso la titolarità o, come minimo, la convocazione.

Nei giorni scorsi c’è stato anche un dubbio sulla presenza dello stesso Spalletti: l’allenatore azzurro, infatti, ha contratto una forte influenza che gli ha impedito di dirigere gli allenamenti per una settimana intera. L’ex Roma ed Inter, risultato negativo al tampone, è però tornato a Castel Volturno e sarà regolarmente in panchina al Gewiss Stadium.

Intanto, però, giunge una pessima notizia dal ritiro di una Nazionale: un big del Napoli potrebbe aver rimediato un infortunio che gli impedirebbe di giocare con l’Atalanta.

Napoli, pessima notizia: un big si è infortunato

Le assenze per la partita di domenica potrebbero aumentare. Oltre ad Osimhen, Rrahmani e Di Lorenzo, infatti, un altro big rischia di saltare la trasferta di Bergamo.

Si tratta di Zielinski: il trequartista polacco, che è risultato decisivo con il gol del 2-0 nella finale playoff Mondiale fra la sua Polonia e la Svezia, è stato sostituito dopo un contrasto che lo ha lasciato a terra dolorante.

Il numero 20 azzurro, abbandonando il campo, si toccava la gamba sinistra: dalla gestualità, il problema potrebbe essere sia muscolare che traumatico. Nel caso in cui si trattasse della prima ipotesi, il Napoli potrebbe avere un problema.

Le condizioni del calciatore saranno valutate in ritiro: Spalletti ed i tifosi del Napoli, intanto, trattengono il fiato sospeso in attesa di buone notizie. Un’assenza prolungata del trequartista polacco rappresenterebbe un problema non indifferente per gli azzurri.