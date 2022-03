Tragico lutto nel mondo del calcio: “Ci lascia a soli 28 anni”

Una notizia tragica ha da poco colpito il mondo del calcio, una grave perdita arrivata all’improvviso a seguito di una malattia che un giovane campione ha combattuto con ogni messo, fino alla fine della partita.

Sono ore difficili per il mondo del calcio internazionale che in queste ultime ore ha cominciato un nuovo giorno con un tragico annuncio che ha subito fatto il giro del mondo, lasciando tutti senza parole.

Il portiere del Cercle Bruges si è spenso a soli 28 anni, perdendo la sua lunga battaglia contro la malattia che ha scoperto nel lontano 2016. Una notizia che ha subito fatto il giro del web in men che non si dica.

Addio a Miguel Van Damme

Era il lontano 2106 quando al portiere del Cercle Bruges, Miguel Van Damme, gli era stata diagnosticata una grave malattia come la leucemia, avviando così la partita più importante della sua vita fuori dal campo di calcio.

Nonostante tutto, Van Damme ha sempre cercato di coltivare la sua passione per il calcio, nel tentativo si sconfiggere in via definitiva anche la leucemia… ma nel corso delle ultime ore la notizia della sua morte ha spezzato il cuore dei tifosi, dei compagni di squadra e della famiglia.

Il lungo messaggio per il portiere

A confermare la tragica notizia relativa alla morte di Miguel Van Damme è stata la moglie del portiere, Kyana Debbelaere attraverso la pubblicazione di un lungo messaggio di addio che ritrae la mano del portiere stretta a quella della figlia avuto dalla coppia dieci mesi fa.

Qui, infatti, è possibile leggere le seguenti e struggenti parole: “Il nostro amore, il nostro grande papà, è partito per la sua ultima partita stasera, una partita che non può più essere vinta. Ci hai lasciato molto lentamente, eppure l’hai fatto di nuovo a modo tuo, molto forte. Hai combattuto come un leone. Siamo così grati per quello che eri: un esempio per molti”. Infine: “Mi hai fatto capire che non c’è niente per cui arrendersi, anche se c’era solo un piccolo barlume di speranza, più e più volte l’hai raggiunto. Riposa ora tesoro, te lo sei guadagnato, ora sei libero da ogni dolore. Ci piacerebbe vederti così. Un grande abbraccio dalle tue ragazze”.