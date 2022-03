Ricordate l’ex moglie di Marco Verratti? Solo oggi tutta la verità sull’addio

By

Marco Verratti, ancora una volta, torna ad essere protagonista dei media e della cronaca rosa insieme alla sua bellissima ex moglie. Vi siete mai chiesti perché i due hanno deciso di separarsi?

L’estate 2021 ha visto tra i protagonisti indiscussi del gossip internazionale proprio Marco Verratti che, dopo la vittoria dell’Europeo con indosso la maglia dell’Italia, insieme a Jessica Aidi ha coronato il suo sogno d’amore con un bellissimo matrimonio.

Eppure, in precedenza, il calciatore era sentimentalmente legato alla moglie Laura Zazzara, un importante matrimonio finito poco dopo più di dieci anni di unione.

Chi è l’ex moglie di Marco Verratti?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo proprio Marco Verratti e la sua ex moglie Laura Zazzara, nonché mamma dei figli del calciatore Tommaso e Andrea.

Della donna si conosce ben poco, da sempre lontana dalla cronaca mondana, e impegnata nel suo ruolo di mamma a tempo pieno e non solo. Ad oggi, inoltre, non è ben chiaro nemmeno quale sia il lavoro svolto nel privato dalla Zazzara anche se nel corso degli anni la donna ha riscosso un notevole successo sui social, in qualità di influencer nonostante recentemente abbia deciso di rendere il suo profilo ufficiale privato.

Le reali motivazioni dell’addio

Mauro Verratti e Laura Zazzara hanno preso la decisione di separarsi definitivamente nel 2019, anno in cui il calciatore è stato paparazzato dal settimanale Chi in dolce compagnia nel cuore di Parigi. Poco dopo, il calciatore ha deciso di uscire allo scoperto insieme alla sua attuale seconda moglie Jessica Aidi, anche se il loro incontro sarebbe avvenuto solo dopo la separazione dalla Zazzara.

Nonostante i rumors del gossip, però, l’ex coppia formata da Marco Verratti e Laura Zazzari non ha mai rilasciato alcun tipo di dichiarazione ufficiale circa la fine del loro matrimonio, mantenendo così il massimo riserbo su ciò che successo cercando di proteggere anche il futuro dei due figli ancora molto piccoli.