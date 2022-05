Spezia-Napoli – Attimi di terrore sugli spalti: quello che è successo è incredibile

Momenti di terrore sugli spalti dello Stadio Picco durante Spezia-Napoli: quello che è successo è assolutamente incredibile.

Il match fra Spezia e Napoli doveva essere una festa, ma si è trasformato in un incubo: degli scontri sugli spalti hanno spaventato i tifosi.

Spezia-Napoli è stato l’ultimo lunch match del campionato 2021/2022. Gli azzurri sono imposti con i gol di Politano, Zielinski e Demme, chiudendo così la partita già nel primo tempo. La squadra di Spalletti ha chiuso al terzo posto in classifica, mentre i liguri si sono classificati 16esimi con 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Annata positiva per entrambi i club, che si sarebbero dovuti incontrare in una sfida dal sapore di festa. Tuttavia, quello che è accaduto sugli spalti ha trasformato il tutto in un incubo durato 12 lunghissimi minuti: ecco cos’è successo.

Doveva essere una festa, è diventato un incubo: terrore sugli spalti del Picco

La partita fra Spezia e Napoli aveva tutti i presupposti per essere una passerella per entrambe le squadre, che avevano centrato con anticipo i rispettivi obiettivi stagionali. Spalletti ha anche dato spazio dall’inizio a chi ha giocato di meno o a chi lascerà la squadra come, per esempio, Ghoulam. Lo stesso Thiago Motta ha effettuato dei cambi per dare una chance a chi ha visto poco il campo durante l’anno.

Tuttavia, quella che doveva essere una festa per due squadre che non avevano più nulla da chiedere al campionato è diventato un incubo. Durante il primo tempo, infatti, il match è stato sospeso a causa di disordini sugli spalti dello Stadio Picco. Le regie televisive non hanno mostrato quanto accaduto, ma alcune testimonianze hanno permesso di effettuare una ricostruzione dell’accaduto.

Le tensioni avrebbero avuto inizio prima del match, quando le due tifoserie avrebbero avuto piccoli scontri fuori dallo stadio. La situazione, però, sarebbe peggiorata dopo il gol di Politano, quando sarebbe avvenuto un lancio di oggetti verso il settore ospiti. A quel punto, i tifosi di Spezia e Napoli avrebbero avuto un contatto diretto aggirando le barriere che separano le tifoserie.

Il tutto è andato avanti per 12 interminabili minuti, con i giocatori di entrambe le squadre che hanno cercato di placare gli animi. Il match è poi ripreso ed è stato chiuso regolarmente, ma ulteriori scontri sarebbero andati in scena dopo il match. Il bilancio sarebbe potuto essere drammatico, ma sarebbe limitato a quattro feriti e diversi steward che hanno necessitato di essere medicati allo stadio. Un tifoso del Napoli, però, rischia di perdere delle dita poiché un petardo gli è scoppiato in mano.

Le indagini sono in corso e non si esclude la presenza di un gruppo di tifosi marsigliesi (storici nemici dei napoletani). Se fosse confermato, vorrebbe dire che lo scontro era premeditato.