Strana disavventura per Neuer, un tassista lo accusa: “Una presa in giro”

La disavventura di Neuer fa il giro della Germania. Dura accusa per lui da parte di un tassista.

La prossima stagione Manuel Neuer si appresterà a vivere la sua undicesima stagione con la maglia dei bavaresi, con cui ha vinto 10 campionati di Germania oltre a due Champions League, una nel 2013 nella finale con il Borussia Dortmund e una nel 2020 nella finale con il Paris Saint-Germain.

Vero e proprio idolo in Germania, tanto che indossa la fascia di capitano sia del suo club sia della sua nazionale, con cui si è laureato campione del mondo nella rassegna iridata di Brasile 2014, dopo la finale con l’Argentina decisa dalla rete di Mario Gotze.

In questo caso però Neuer si è distinto per un gesto che in Germania ha fatto molto discutere sulla sua generosità.

Dopo 120km appena una maglietta come ricompensa

Il portiere e capitano di Bayern Monaco e Nazionale Tedesca, Manuel Neuer, si è trovato in mezzo alle polemiche a causa di un recente episodio accaduto nel suo paese.

Il classe 86 di Gelsenkirchen è salito su un taxi insieme ad un suo amico finendo per perdere il portafoglio sul veicolo sul quale è stato trasportato. L’autista del taxi che ha trovato il portafoglio di Neuer sotto i sedili della sua vettura al termine della sua giornata lavorativa ha deciso di riconsegnare al portiere quanto perso andando in primo luogo presso la destinazione dove lo aveva portato originariamente e poi presso la sua residenza.

Nonostante il portafoglio contenesse circa 800 euro e tutti documenti e le carte di credito del giocatore il tassista ha ricevuto come ricompensa solo una maglietta del Bayern Monaco. Forte l’indignazione dell’autista, dopo aver percorso circa 120 km per una corsa di approssimativamente 400 euro.

Dure le sue parole nei confronti dell’accaduto dopo l’intervista a Sky Germany: “È stata una presa in giro, ho quattro figli non me ne faccio nulla di una maglietta”. Il tassista si aspettava almeno che gli venisse pagata la tratta impiegata per compiere questo gesto.

In teoria, per la legge tedesca, chi restituisce proprietà di 500 euro ha diritto al 5% del valore 3 un ulteriore 3% per valori oltre a quello, quindi in teoria all’autista spettavano appena 34 euro.

Chissà Neuer non venga toccato dall’indignazione dell’uomo e decida di rimborsarlo e magari invitarlo all’Allianz Arena per ringraziarlo ulteriormente.