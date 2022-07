Wanda Nara scatenata in discoteca: ma che fine ha fatto Mauro Icardi?

L’attenzione del gossip in queste ore continua ad essere concentrata su Wanda Nara che si gode la sua vacanza ma senza il marito Mauro Icardi… che fine ha fatto il giocatore del Paris Saint Germain?

Il 2022 stato un anno davvero molto intenso per Wanda Nara e Mauro Icardi che hanno trovato in modo di ricongiungersi dopo la crisi che ha colpito il loro matrimonio.

Dopo alcuni giorni di vacanza trascorsi in totale relax in giro per il mondo, ecco che Mauro Icardi sembra essere scomparso completamente dalle scene mentre Wanda Nara continua indisturbata la sua lunga estate.

La moglie di Mauro Icardi scatenate in discoteca

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo nuovamente la coppia formata da Mauro Icardi e Wanda Nara.

A quanto pare la moglie dell’attaccante attualmente si troverebbe in giro per il mondo in compagnia di alcune amiche oltre che dei figli, concedendosi comunque dei momenti di relax e divertimento anche in discoteca o durante un concerto così come successo qualche sera fa. Ma la vera domanda che i fan si pongono è la seguente: come mai i cardi non si trova insieme a lei?

Wanda Nara e Mauro Icardi lontani…

Dopo quanto successo nel mese di dicembre 2022 la coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi ha comunque trovato il sereno, archiviando così definitivamente la crisi e i giorni di vacanza in giro per il mondo servivano alla coppia per riprendersi un po’ di privacy rispetto a quanto successo in inverno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Eppure, comincerebbe a diminuire in modo considerevole le attività che la coppia svolgeva insieme così come è successo nel corso delle ultime ore quando Wanda Nara si è recata da sola ad un concerto in compagnia di alcuni amici. Dunque, che Mauro Icardi si sia già stancato di correre dietro le lunghe serate della moglie referendum del relax prima di cominciare in modo intenso gli allenamenti in vista del nuovo campionato?