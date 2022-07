Antonio Cassano, la confessione che ha scioccato tutti: “A Bari ero veramente brutto”

Antonio Cassano ha confessato qualcosa che ha scioccato tutti quanti i suoi fan. Ecco le parole dell’ex calciatore.

Uno dei calciatori più apprezzati di sempre è Antonio Cassano che è stato un attaccante della nazionale italiana con il quale è stato vicecampione nel 2012 grazie agli Europei.

Nato a Bari nel 1982, nel quartiere di Bari Vecchia, è stato segnato da un’infanzia molto difficile dettata dall’abbandono del padre e dal suo frequentare gente poco raccomandabile dopo aver lasciato gli studi.

Antonio Cassano e la rivelazione sul suo passato

Grazie al suo talento con il pallone, viene inserito nel settore giovanile del Bari debuttando in prima squadra e venendo accostato per via delle sue performance a Roberto Baggio.

Nel 2001 viene trasferito alla Roma, dove instaura un bellissimo rapporto fraterno con Francesco Totti a tal punto da andare a vivere a casa del capitano assieme ai suoi genitori fino a diventare inseparabili.

Però per via di un disguido dovuto alla perdita di un assegno, i due non riescono a riallacciare i rapporti come una volta, dato che Cassano accusa i domestici della famiglia Totti e fugge via dalla loro residenza, per poi trovare l’assegno nella sua auto.

Il rapporto tra i due non si è mai risanato del tutto e lo stesso Cassano ha dichiarato che Totti tra una ventina d’anni non sarà più riconosciuto come il grande calciatore che è stato e questo ha mandato su tutte le furie i tifosi romanisti.

Grazie alla sua presenza nella Roma, Cassano vince nel 2001 la Super Coppa Italiana, per poi nel 2006 passare al Real Madrid e tornare in Italia nella Sampdoria dove conclude la sua carriera calcistica nel 2017.

La sua storia di vita è stata fonte d’ispirazione per il cortometraggio del regista pugliese Pippo Mezzapesa, intitolato Come a Cassano, dove mettere a paragone la vita di un ragazzino con quella del calciatore.

Le parole del calciatore

Dal punto di vista sentimentale, dal 2010 è sposato con la pallanuotista Carolina Marcialis da cui ha avuto due figli Christopher e Lionel.

Durante un intervento a Bobo Tv, Antonio Cassano ha confessato che quando è arrivato a Roma le donne lo trovavano attraente e bello mentre quando era nella sua città e giocava nel Bari, si sentiva brutto.

“Per le donne ero diventato bello. Se ora dico qualcosa a mia moglie mi manda a dormire in garage” – dichiara l’ex calciatore – “A Bari ero veramente brutto, facevo ca**re. Una volta arrivato a Roma molte donne mi dicevano che avevo molto fascino. Io mi chiedevo cosa avessero bevuto. Il calcio fa miracoli”.