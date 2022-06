Ex giocatore smonta Gerard Deulofeu: le sue parole preoccupano i tifosi, ecco la verità

Sono state molto dure le dichiarazioni di un ex giocatore del Napoli su Gerard Deulofeu, uno degli obiettivi più caldi del calciomercato dei partenopei.

I tifosi sono preoccupati di ritrovarsi in squadra un giocatore non all’altezza del livello del club. De Laurentiis però crede molto in lui e pensa possa essere il rinforzo ideale da regalare a Spalletti.

Il calciomercato sta per prendere ufficialmente il via e tra le squadre più attenzionate della Serie A c’è senza dubbio il Napoli. Dopo il terzo posto e il piazzamento in Champions League raggiunto nella scorsa stagione, i tifosi sono però preoccupati di quello che avverrà questa estatate. L’addio del capitano Lorenzo Insigne potrebbe infatti rappresentare solo la prima di tante partenze eccellenti.

Il presidente De Laurentiis fin dall’inizio è stato chiaro: la società non può dissanguarsi a livello economico e per questo a Napoli rimarrà solo chi lo vorrà veramente. I giocatori e i procuratori dovranno accettare le proposte irremovibili del club a livello contrattuale e decidere se accettarle oppure andare via. Per questo motivo la permanenza di molti dei big in questa sessione di mercato è a forte rischio.

Ospina lascerà a parametro zero, mentre Koulibaly, Fabian Ruiz e Osimhen hanno proposte molto importanti soprattutto da Liga e Premier League. Tra i giocatori in bilico c’è anche Dries Mertens, mentre tra quelli che diranno addio sicuramente ci sono Politano e Ounas. Per questo motivo il Napoli, soprattutto per la fase offensiva, si sta guardando intorno per individuare i possibili sostituti, e tra i nomi più caldi c’è sicuramente quello di Gerard Deulofeu.

La sentenza su Deulofeu è crudele: “Non può fare la differenza”

L’attaccate spagnolo ha disputato una grande stagione con l’Udinese: con 13 gol e 5 assist ha trascinato la squadra fino al dodicesimo posto finale. All’età di 28 anni il canterano del Barcellona si sente pronto per il grande salto in una big e il Napoli è una piazza molto gradita. Soprattutto nel modulo di Spalletti Deulofeu potrebbe esaltare le sue caratteristiche di grande tecnica e velocità. C’è però un ex giocatore partenopeo che non la pensa così: Salvatore Aronica.

Il 44enne palermitano ha giocato nel Napoli per ben cinque stagioni (dal 2008 al 2013) collezionando 141 presenze. Dopo aver terminato la sua carriera da calciatore al Palermo e alla Reggina, Aronica sta cercando di affermarsi anche come allenatore. In un’intervista rilasciata a CalcioToday, ha parlato del mercato degli azzurri e in particolare di Deulofeu. Sullo spagnolo ha dichiarato: “Secondo me non fa la differenza, perché Napoli ha visto Insigne, Mertens, Lozano, Politano. È un buon giocatore. Ha grande qualità, ma non farà fare la differenza”.

Parole forti che sicuramente hanno preoccupato e non poco i tifosi partenopei. E la vera domanda è proprio questa: Deulofeu sarà in grado di non far rimpiangere giocatori che hanno fatto la storia del club negli ultimi anni? La risposta la darà solo il campo.