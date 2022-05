UFFICIALE – E’ addio alla FIFA: l’annuncio ha sconvolto i tifosi, da oggi cambia tutto

By

E’ ufficiale, è addio alla Fifa: un annuncio completamente inaspettato che ha sconvolto i tifosi e che da oggi in poi determinerà un cambiamento epocale.

Da almeno una decina d’anni a questa parte Fifa è stato il principale videogioco sul calcio per console.

Se negli anni dal 2000 al 2010 la competizione con PES (Winning Eleven prima, Pro Evolution Soccer poi, eFootball ora) era molto molto alta, a partire dal 2011 Fifa ha praticamente sbaragliato la concorrenza, grazie anche ad una dinamica di gioco superiore e più vicina al calcio giocato.

Oltre a ciò, Fifa ha introdotto negli anni diverse modalità, specialmente online, che hanno permesso al titolo di sbaragliare la concorrenza. Da FUT (FIFA Ultimate Team), con i suoi pacchetti da aprire e le varie versioni delle carte, alla modalità Volta, passando per le semplici partite online uno contro uno, il gioco ha attaccato allo schermo grandi e piccini, diventando virale anche sui social.

Dal prossimo anno c’è però una novità incredibile, che segna una svolta epocale nel mondo del videogioco di calcio più famoso del mondo.

Incredibile svolta per tutti gli appassionati, il motivo del cambio è questo

La Electronic Arts, casa produttrice del gioco, ha infatti annunciato che a partire dal 2023 il videogioco non si chiamerà più Fifa e verrà conosciuto come EA Sports FC, che sottolinea come il marchio voglia ulteriormente espandersi e diventare grande. Fifa 23 sarà dunque l’ultimo titolo del videogioco dopo la bellezza di 30 anni.

Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, ha rilasciato una dichiarazione sul nuovo gioco in arrivo: “Per quasi 30 anni abbiamo costruito la comunità calcistica più grande del mondo con milioni di giocatori, atleti partner, leghe, federazioni, squadre. EA Sports FC sarà il club per ciascuno di loro e per gli appassionati di calcio di tutto il mondo”.

Il progetto dell’EA è ambizioso e mira a rivoluzionare il mondo del videogioco calcistico più famoso. È stata confermata la collaborazione con oltre 300 aziende che già fanno parte del mondo dello sport (come UEFA, Nike, Premier League) con “l’obiettivo di dare vita al più grande club di calcio del mondo” che possa comprendere, come già accade, competizioni come UEFA Champions League, Copa Libertadores, Premier League, Serie A e tutti i più grandi campionati del mondo.

È anche confermata la presenza di 19.000 atleti provenienti da 700 squadre, 100 stadi e oltre 30 campionati, come quella delle modalità già ad ora presenti come Ultimate Team, Pro Club, Volta Football e la Modalità Carriera, a cui si aggiungeranno tante novità importanti. La bomba è stata sganciata, resta da aspettare, consapevoli che Fifa 23 sarà l’ultimo a chiamarsi in questo modo.