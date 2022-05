Inzaghi chiama Ancelotti: l’obiettivo è un pezzo da novanta, social impazziti

Simone Inzaghi chiama Carlo Ancelotti: l’obiettivo di calciomercato fa impazzire i tifosi nerazzurri.

L’Inter è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e l’allenatore nerazzurro avrebbe chiesto alla società un giocatore del Real Madrid. Carlo Ancelotti può essere un alleato decisivo per la conclusione dell’affare.

La stagione sta per volgere al termine e con essa si avvicina anche l’inizio del calciomercato estivo. Tutti i direttori sportivi sono però già al lavoro per cercare di anticipare i tempi e bruciare la concorrenza sul nascere. La testa dell’Inter è però tutta rivolta a queste ultime tre partite, da vincere a tutti i costi per concludere al meglio l’annata.

La prima è la finale di Coppa Italia contro la Juventus, che potrebbe portare in bacheca il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana conquistata sempre contro i bianconeri. Poi nerazzurri dovranno concentrarsi sulle ultime due di campionato con Cagliari e Sampdoria per provare a vincere il secondo scudetto consecutivo, sapendo che ci sarà bisogno di un passo falso del Milan.

Comunque andrà a finire, Simone Inzaghi e la dirigenza proveranno a rinforzare una rosa già forte ma che ha bisogno di qualche ritocco per essere al top. L’Inter farà almeno un acquisto per la difesa, dove Bremer è il favorito numero uno per sostituire un deludente De Vrij. Anche in attacco arriverà almeno una pedina, e in questo caso i preferiti di Marotta sono Paulo Dybala, a parametro zero dalla Juventus, e Gianluca Scamacca, per cui sono già stati avviati dei contatti con il Sassuolo.

La trattativa incredibile che fa scalpitare i tifosi, tutti i dettagli per strappare il sì

Il reparto che però è andato più in difficoltà in questa stagione è stato senza ombra di dubbio il centrocampo. Barella, Brozovic e Calhanoglu sono stati tra i migliori, ma quando sono mancati la loro assenza si è fatta sentire e non poco. Soprattutto il mediano croato ha rappresentato il vero insostituibile della squadra nerazzurra e il calo dell’Inter è coinciso guarda caso con il periodo del suo infortunio.

Proprio per questo motivo Inzaghi avrebbe chiamato Ancelotti per avere informazioni su un giocatore che in questa stagione ha avuto poco spazio al Real Madrid: Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo, cercato in passato anche dal Milan, sarebbe stato individuato come il sostituto ideale di Brozovic per la sua qualità palla al piede unita all’abilità di interdizione. Ceballos avrebbe voglia di mettersi in mostra con più continuità e per questo motivo starebbe valutando insieme ai suoi agenti tutte le proposte. Per il Real Madrid non è un giocatore incedibile, per questo motivo Marotta avrebbe già provato a imbastire una trattativa con Florentino Perez per accaparrarsi il talentuoso centrocampista spagnolo.

La situazione è in divenire, ma è chiaro che per l’Inter un giocatore come Ceballos rappresenterebbe un grande rinforzo in vista della prossima stagione.