Vedo non vedo da impazzire Camila Giorgi da infarto fa Ace con questo scatto

Camila Giorgi ha pubblicato una storia dove gioca molto con il vedo non vedo facendo impazzire i suoi fan. Ecco la foto di Instagram.

Camila Giorgi è una tennista italiana molto apprezzata per via delle sue dote sportive e per essere una bellezza senza rivali che fa perdere la testa a molti suoi seguaci.

Nata a Macerata nel 1991 è al momento la seconda tennista italiana, dopo Flavia Pennetta, ad aver vinto un torneo di categoria WTA 1000 avendone vinti complessivamente tre su nove finali.

Camila Giorgi e la foto da censura

Ultimamente però le cose non stanno andando per il verso giusto. Nei primi mesi del 2022, infatti, Camila ha perso ben cinque volte il primo turno delle WTA ma può consolarsi per via di essere stata inserita nella classifica dei 10 tennisti italiani più influenti di sempre.

La Giorgi è presente sul podio al terzo posto, preceduta da Jannik Sinner al secondo posto e da Matteo Berettini che invece è risultato il più tennista italiano più amato del nostro Paese.

Tra i suoi successi vanta i quarti di finale a Wimbledon all’interno dei tornei del Grande Slam e ha raggiunto i quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ha partecipato agli ottavi di finale degli Us Open nel 2013.

Camila, con i suoi traguardi è la tennista italiana ad aver ottenuto la miglior percentuale di vittoria contro dieci tenniste più forti al mondo, riuscendo a strappare loro la vittoria durante i vari match.

Inoltre, fa parte di una delle cinque tenniste del Bel Paese ad aver disputato i quarti di finale del Torneo di Wimbledon e la seconda tennista italiana, dopo Roberta Vinci, ad aver trionfato in un torneo su erba.

Camila può ritenersi soddisfatta in quanto è l’unica italiana che pratica tennis ad aver avuto modo di gareggiare in cinque finali indoor del WTA.

Dal punto di vista sentimentale è stata legata con il tennista Giacomo Miccini con cui era previsto un matrimonio che però è stato annullato nel 2017 decidendosi di lasciarsi ad un passo dal lieto evento.

La storia che ha fatto impazzire i fan

Attualmente, Camila sembra non essere impegnata con nessun altro uomo e si diverte a immortalarsi in alcune foto su Instagram.

In una delle sue ultime storie ha mandato in visibilio i suoi fan per via di una camicetta trasparente con un collo a V che lascia molto poco spazio all’immaginazione riscontrando da parte dei suoi ammiratori esiti positivi riguardo la sua indiscutibile bellezza.

Camila ha anche fondato un proprio marchio di abbigliamento chiamato Giomila, nato dall’ unione del suo cognome col suo nome.