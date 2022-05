UFFICIALE – Tuchel si sbilancia e rivela il futuro: l’annuncio spiazza tutti, grandissima delusione dei tifosi

L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel è stato protagonista di un annuncio sul futuro della squadra che la lasciato di stucco i tifosi: grande delusione e preoccupazione.

Dopo l’acquisizione del club da parte della cordata americana capitanata da Todd Boehly che ratifica l’uscita di scena del miliardario russo Roman Abramovich si profilano numerosi cambiamenti. Uno dei più importanti riguarderà il mercato in entrata, ma soprattutto in uscita.

L’allenatore dei Blues ha svelato alcuni dettagli importanti in merito alla destinazione futura di uno dei calciatori più discussi ed anche maggiormente esposti alle polemiche dell’ultimo periodo. Dichiarazioni che non hanno lasciato indifferenti i supporters.

Chelsea, l’annuncio della nuova presidenza post Abramovich

Dopo mesi di incertezza è ufficiale: il Chelsea cambia proprietà. La squadra londinese è stato venduto a Todd Boehly, coproprietario dei Los Angeles Dodgers – una squadra di baseball statunitense – ed è inoltre il fondatore di Eldridge Industries. L’affare si è chiuso per 4,25 miliardi di sterline, circa 4,9 miliardi di euro. Ad affiancarlo ci saranno anche l’altro proprietario dei Los Angeles Dodgers Mark Walter, il miliardario svizzero Hansjörg Wyss e il promotore immobiliare britannico Jonathan Goldstein.

Il passaggio di società si concretizzerà a fine maggio, quando scadrà la licenza speciale rilasciata dal governo al Chelsea dopo il congelamento dei beni di Roman Abramovich, che tanti guai e preoccupazioni aveva apportato al club londinese.

Nessuno si aspettava una dichiarazione simile, l’allenatore non nasconde nulla

L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato del futuro di Romelu Lukaku. Lo scorso autunno l’attaccante ex Inter aveva fatto intendere di voler cambiare aria e che la sua decisione di lasciare il club nerazzurro in estate non si era rivelata quella corretta. Delle dichiarazioni che avevano causato un gran malcontento a Londra, generando dubbi sul futuro dell’attaccante, che ha trascorso un periodo fuori dal campo per superare un brutto periodo personale.

Tuchel ha svelato che conta su Lukaku anche per la prossima stagione e che il suo futuro è legato ai Blues. Ecco le sue dichiarazioni: “Voglio sempre che sia una parte importante della squadra, in questo momento è una parte importante della rosa della prossima stagione. Non ci sono giocatori destinati a partire o pronti ad arrivare a causa della situazione che stiamo vivendo perché oggi è semplicemente impossibile. Abbiamo ingaggiato un grande giocatore, abbiamo ancora un grande giocatore. Non è entrato in campo con il West Ham perché avevamo tre cambi e dovevamo usarne uno per Jorginho a metà tempo“. Delle dichiarazioni che lasciano intendere un riavvicinamento tra le due parti: i tifosi dell’Inter rimangono sorpresi per la novità svelata dal tecnico tedesco.