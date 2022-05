Abramovich – Decisione epocale: ecco a chi andrà il Chelsea

La trattativa per la cessione del club londinese è arrivata ormai alle battute finali. La cifra è la più alta mai registrata!

Come annunciato ufficialmente qualche mese fa sui canali social dallo stesso patron russo, Roman Abramovich sembra finalmente vicino alla cessione del Chelsea.

Il club londinese sta subendo le sanzioni imposte dal governo britannico al magnate russo a causa dell’invasione ucraina da parte dell’armata russa. I beni dell’attuale proprietario dei Blues sono attualmente congelati, dunque in caso di accordo sarà proprio il governo britannico a dover approvare l’accordo.

La situazione non è facile nemmeno per lo staff tecnico, in particolare giocatori e allenatore, che stanno mostrando i primi segni di cedimento, lasciandosi andare a dichiarazioni che testimoniano il senso di disagio e di sconforto rispetto alla situazione che si è venuta a creare. Alcune delle recenti prestazioni della squadra guidata da Thomas Tuchel ne sono la testimonianza, come la sconfitta casalinga contro il Brentford per 1-4.

I tifosi attendono, cresce la tensione: che fine farà il club?

Le cifre dell’affare sono veramente incredibili, e mai prima d’ora era stata spesa una cifra così elevata per acquisire una società sportiva. Si parla di circa 4.7 miliardi di euro, alle cui spalle ci sarebbe un gruppo di investitori guidato da Todd Boehly e lo svizzero Hansjorg Wyss.

Boehly è un imprenditore e filantropo americano che è già co-proprietario della squadra di baseball Los Angeles Dodgers. Ha un patrimonio di circa 4 miliardi di dollari, ottenuti grazie soprattutto all’ingresso in Guggenheim Partners e alla holding Eldridge Industries. Già nel 2019 era stato interessato all’acquisizione del Chelsea, ma all’epoca Abramovich non ne volle sapere. Ora le cose sono decisamente cambiate.

Wyss è un miliardario svizzero di 86 anni ed è uno dei maggiori benefattori al mondo, che dopo la vendita di Synthes USA (azienda di dispositivi medici) a Johnson & Johnson nel 2012 per circa 19.7 miliardi di dollari, si è impegnato a regalare metà della sua fortuna vedendo il suo patrimonio netto scendere da 8.7 miliardi a 5.1 miliardi di dollari.

Insieme fanno circa 10 miliardi di dollari, che sono comunque meno dei 12 miliardi stimati del magnate russo attuale proprietario del Chelsea, ma che garantirebbero comunque al club londinese un futuro roseo, nella speranza dei tifosi simile a quello che hanno vissuto con Abramovich, che li ha presi come club di seconda fascia e li ha portati due volte sul tetto d’Europa e una volta sul tetto del mondo.