Zoe Cristofoli a un mese dal parto: la gioia di essere mamma

Momento magico nella vita di Zoe Cristofoli e del compagno Theo Hernandez, l’influencer ha voluto condividere con i fan un messaggio davvero molto importante per lei.

È stato un anno molto intenso quello che vissuto da Zoe Cristofoli e Theo Hernandez, il tutto a seguito del gossip concentrato sulla coppia spesso protagonista dell’attenzione dei media e anche per il dolcissimo annuncio che due hanno condiviso con i fan in merito alla doccia attesa del loro primo figlio.

In particolar modo la Cristofoli ha voluto condividere con i propri fan della sua pagina Instagram tutti i momenti più salienti ed emozionanti della dolce attesa del primo figlio così come successo nel corso delle ultime ore attraverso la condivisione di un nuovo post i suoi canali sociali.

Zoe Cristofoli un mese dopo la nascita di Theo Junior

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente gli ultimi mesi sono stati davvero molto intensi per la coppia formata da Zoe Cristofoli e Theo Hernandez, nonché calciatore del Milan. La loro relazione è nata non molto tempo fa ma in men che non si dica è diventata molto più importante di quanto il calciatore l’influencer potessero immaginare. Un amore così forte che culminato con la nascita del piccolo Theo.

La conferma di quanto detto, non a caso, arriva anche dalla condivisione di numerose immagini che la coppia ha condiviso raccontando la propria storia d’amore e la nascita della loro bellissima famiglia.

Infatti, a tenere banco nel mondo del web troviamo mi racconto del primo mese di vita del piccolo Theo che l’influencer ha voluto fare attraverso la condivisione di un carosello di foto sui social.

Il messaggio d’amore della neomamma

A tenere banco nel mondo del web, dunque, troviamo una dolcissima festa realizzata in questi ultimi giorni da Zoe Cristofoli e il compagno Theo Hernandez insieme ad alcuni amici dove l’unico indiscusso protagonista era proprio il figlio Theo.

Un momento molto più che magico vissuto dalla coppia che ha condiviso l’attimo di immensa gioia con le persone amate e, contemporaneamente, con il popolo del web conquistato dalle immagini della nuova famiglia formata da all’influencer e il calciatore del Milan.