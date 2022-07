Zaniolo alla Juventus è cosa fatta. Spunta la data, ecco come stanno davvero le cose.

Del 22 sentiamo ormai parlare da tanto tempo e, in particolar modo, a partire dalla diffusione delle prime notizie legate a malumori e dispiaceri per la mancata volontà della società di rinnovargli un contratto in scadenza nel 2024.

Chiunque si sia voluto esprimere sulla questione, ha infatti annoverato nel corpus delle possibili motivazioni di una separazione ormai data come prossima, il fatto che Nicolò abbia visto inascoltate le proprie richieste da parte di Pinto e colleghi mentre gli stessi dedicavano molta più attenzione ai nodi contrattuali di Mancini e Cristante.

Zaniolo alla Juventus, colpa dei mancati rinnovi?

Entrambi seguiti da Beppe Riso, vogliono legarsi alla Roma ancora per tanto tempo. A partire dal Gianluca ex Atalanta che ha in questi giorni rinnovato fino al 2027, in attesa dell’amico Bryan per il quale filtra ottimismo, pur non essendoci ancora una vera e propria fumata bianca.

Nel quartier generale di Trigoria, tornando a Zaniolo, hanno deciso di seguire una strada pressoché chiara. Troppo elevate le pretese dell’ex Inter, soprattutto alla luce della non poca pazienza avuta nei suoi riguardi dopo il doppio infortunio che rappresenta ad oggi ancora un’incognita circa le valutazioni che interesseranno il suo profilo.

Zaniolo alla Juventus, spunta la data del passaggio del 22 alla corte di Allegri

Non solo Koulibaly, De Ligt o Dybala, insomma. Anche Nicolò Zaniolo è tranquillamente annoverabile in quella tassonomia di elementi rappresentanti occasioni, tormentoni e fili rossi della corrente campagna acquisti. Per alcuni il futuro figura già segnato mentre per altri restano ancora tanti nodi da sciogliere.

Questo è proprio il caso del classe ’99, inviso ultimamente ad una fetta di tifoseria per atteggiamenti social non proprio carini e felici, e che hanno sottinteso ulteriormente l’anelito del 22 a voler cambiare aria, qualora si verificassero i giusti presupposti.

Per ora, nessun club ha soddisfatto l’importante richiesta dei giallorossi ma l’annuncio di Luca Momblano a Juventibus sembrerebbe sottintendere la prossimità di una fumata bianca dai più attesa.

Dopo non essersi allenato e non aver preso parte alla prima amichevole stagionale di Mourinho, Zaniolo ha affrontato il Sunderland, battuto per 2 a 0 grazie anche ad una sua marcatura, oltre che a quella di Felix.

Ciò non ha contribuito comunque a far tornare il sole nell’etere capitolino, almeno da questo punto di vista. Le ultime notizie su questo fronte non sono infatti le più confortanti e, in particolar modo, la suddetta fonte ha lasciato intendere come si sia prossimi ad una dead-line.

Mancherebbero, a detta di Momblano, infatti, pochi dettagli per il passaggio di Zaniolo alla Juventus. L’operazione si potrebbe chiudere nei prossimi 10 giorni.

E chissà quali conseguenze potrà avere sul mercato non solo della Juventus ma anche e soprattutto della stessa Roma. Che a quel punto sarà attesa dal non semplice compito di trovare un valido sostituto del 22.