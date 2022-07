Mourinho scontento, prende l’iniziativa: mette da parte il club per fare questo

Il mercato della Roma non ha soddisfatto fino ad ora José Mourinho, che sperava di poter contare su più rinforzi a pochi giorni dall’inizio del campionato. Lo Special One ha preso un’iniziativa che ha sorpreso tutti.

Lo Special One starebbe lavorando in prima persona per convincere i prossimi obiettivi ad accettare l’offerta dei giallorossi: ecco di chi si tratta.

Tra le più grandi delusioni fino a questo momento del calciomercato in Serie A c’è sicuramente la Roma. Il presidente giallorosso, Dan Friedkin, aveva promesso degli acquisti di livello per alzare ulteriormente il livello della rosa dopo la vittoria della Conference League. La verità è però che, a poche settimane dall’inizio della stagione, gli unici innesti sono stati quelli di Svilar, Celik e Matic.

Ancora troppo poco, anche se il vero problema che la dirigenza della Roma sta registrando in questo momento è quello delle cessioni. Sono tanti infatti i giocatori che non rientrano più nel progetto di José Mourinho e che però i giallorossi non sono ancora riusciti a piazzare. Tra le questioni più rilevanti c’è anche quella relativa a Nicolò Zaniolo, che sta vivendo ormai da tempo da separato in casa.

Il classe ’99 vuole ormai solo la Juventus ed è in attesa che i due club trovino l’intesa in modo da giocare per i colori bianconeri nella prossima stagione. Se la Roma prima non risolverà queste operazioni in uscita, difficilmente potrà chiudere altri acquisti. Ciò non ha fatto sicuramente piacere a José Mourinho, che si aspettava dalla dirigenza una rosa molto più completa a questo punto del mercato.

Roma, c’è fretta: Mourinho indica gli obiettivi, Tiago Pinto prepara le offerte

Lo Special One non vuole più perdere altro tempo e avrebbe iniziato a lavorare in prima persona per cercare di convincere i suoi prossimi obiettivi ad accettare l’offerta della Roma. Il reparto che necessita maggiormente di rinforzi nonostante l’arrivo di Matic è il centrocampo. Oltre all’obiettivo numero uno che da tempo è Davide Frattesi, José Mourinho vorrebbe portare a Trigoria anche uno tra Mario Pasalic e Sasa Lukic.

Il centrocampista dell’Atalanta è reduce da una super stagione con ben 14 gol e 9 assist in tutte le competizioni. Nonostante ciò non ha mai rappresentato un insostituibile per Gasperini e per questo motivo potrebbe anche decidere di cambiare aria. Mourinho lo ritiene il giocatore ideale a fare da collante tra centrocampo e attacco, capace di garantire anche un ottimo contributo in fase realizzativa. La sua valutazione si aggira però intorno ai 25-30 milioni di euro, motivo per cui la Roma avrebbe puntato gli occhi anche sulla sua prima alternativa: Sasa Lukic. Il Torino e Juric non vorrebbero farlo in nessun modo partire, ma il giocatore potrebbe spingere per la cessione in caso di offerta concreta.

La Roma ha fretta di completare la rosa e per questo motivo non può perdere più altro tempo. Almeno un altro centrocampista arriverà ma Mourinho non aspetterà più a lungo.